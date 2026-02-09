Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Cada jornada con el Bayern Múnich confirma que no solo es determinante, sino que empieza a meterse en conversaciones históricas para el fútbol colombiano en Europa.

Su más reciente exhibición, un triplete en la goleada 5-1 ante Hoffenheim, volvió a encender las alarmas de los registros. Y esta vez, el nombre al que persigue no es cualquiera.

Una temporada de números élite en Bayern

El extremo guajiro se ha convertido en pieza clave del ataque bávaro. Velocidad, desborde y gol: una combinación que lo tiene firmando la mejor campaña individual de su trayectoria. Ante Hoffenheim, Díaz marcó tres tantos y lideró una nueva exhibición ofensiva de un Bayern que arrasa en la Bundesliga.

Con ese rendimiento, el colombiano ya suma 30 contribuciones directas de gol entre anotaciones y asistencias en apenas 30 partidos disputados. Un promedio de élite que lo instala entre los futbolistas más productivos del continente y lo consolida como uno de los extremos más determinantes de la actualidad.

El récord de Falcao, cada vez más cerca

La referencia histórica es Radamel Falcao García. En la temporada 2011/12 con el Atlético de Madrid, el ‘Tigre’ firmó 42 contribuciones en 50 encuentros, una cifra que todavía se mantiene como el techo más alto para un colombiano en una gran liga europea.

Díaz ya aparece cuarto en ese ranking, por detrás de Falcao, James Rodríguez y Carlos Bacca, pero con un detalle clave, aún le queda calendario por delante. A solo 12 participaciones de gol del récord, y con el ritmo que lleva, la marca parece más una cuestión de tiempo que una utopía.

El impacto de Luis Díaz en Alemania va mucho más allá del espectáculo. Sus números lo están metiendo en la historia grande del fútbol colombiano y lo ponen frente a frente con uno de los registros más emblemáticos de Europa.

Si mantiene este nivel, no solo será la temporada consagratoria de ‘Lucho’, también podría convertirse en el nuevo dueño de un récord que durante años pareció intocable.