América ficharía a un delantero extranjero con pasado en Santa Fe

Un delantero con pasado reciente en el fútbol colombiano aparece en el radar del América de Cali de cara a la presente temporada. Se trata de un atacante que ya tuvo experiencia en la Liga BetPlay y que ahora podría convertirse en uno de los refuerzos ofensivos del conjunto escarlata.

Varios comunicadores han indicado que el uruguayo Agustín Rodríguez sería el futbolista elegido por América para fortalecer su frente de ataque, una de las zonas que el club busca reforzar.

De acuerdo con la información conocida, el América de Cali ya le habría presentado una primera oferta formal al jugador, la cual no fue aceptada por el entorno del delantero, por lo que en las últimas horas se estaría trabajando en una segunda propuesta.

El atacante, que está próximo a cumplir 28 años, actualmente milita en Juventud de las Piedras, equipo del fútbol uruguayo en el que ha tenido un destacado rendimiento y continuidad en el último tiempo.

Los números de Agustín Rodríguez en Santa Fe

Durante la temporada 2024, Agustín Rodríguez defendió los colores de Independiente Santa Fe, club con el que disputó un total de 33 partidos oficiales, anotó siete goles y registró dos asistencias, dejando números que lo mantuvieron en el radar del fútbol colombiano.

Tras su salida del conjunto cardenal, el delantero regresó a Uruguay y se vinculó a Juventud de las Piedras, donde logró consolidarse como una de las piezas ofensivas más importantes del equipo.

Con el cuadro uruguayo, Rodríguez acumula 18 goles y tres asistencias en 31 partidos disputados, cifras que han despertado el interés de varios clubes de la región, entre ellos el América de Cali.

Ahora, su nombre vuelve a sonar con fuerza en el fútbol colombiano, y todo indica que el atacante podría firmar con el conjunto escarlata en los próximos días si se logra destrabar la negociación.

Cabe recordar que en este mismo mercado de fichajes se evaluó la posibilidad de que Agustín Rodríguez llegara al Junior de Barranquilla por pedido del técnico Alfredo Arias, sin embargo, esa alternativa no prosperó y el América aparece hoy como el principal candidato para quedarse con sus servicios.