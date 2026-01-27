"Tuve altercados con Hernán Torres": Wilder Medina

El exfutbolista Wilder Medina llamó la atención recientemente al reconocer que durante su etapa como jugador profesional tuvo altercados con el entrenador Hernán Torres, puntualmente en su paso por Deportes Tolima.

Medina, quien se desempeñaba como delantero, admitió que en algunos momentos de su carrera asistió a entrenamientos luego de haber ingerido alcohol, una situación que terminó afectando su relación con el cuerpo técnico en ciertos clubes.

Según explicó, su experiencia en Independiente Santa Fe (2013-2014) fue distinta, ya que allí no tuvo mayores inconvenientes disciplinarios, siempre y cuando cumpliera con su trabajo en los entrenamientos y los partidos.

El exjugador comparó los entornos de ambos equipos: “Acá en Santa Fe no molestaban tanto desde que uno llegara a trabajar”, mientras que en Ibagué, según dijo, “empezaron a llevar el ‘borrachímetro’ (prueba de alcoholemia)”.

Y es que el panorama había sido diferente en su etapa en Deportes Tolima, donde coincidió de manera permanente con Hernán Torres como director técnico, una relación que, según Medina, estuvo tuvo algunos roces.

El exdelantero hizo parte del conjunto pijao entre 2008 y 2011, periodo en el que Torres estuvo al frente del equipo y en el que se vivieron varios episodios un poco tensos fuera del terreno de juego.

Declaraciones de Wilder Medina sobre Hernán Torres

Medina reconoció directamente los choques con el entrenador: “Yo tuve altercados con Hernán Torres”, quien, según contó, no lo dejaba entrenar sino que le pedía ir a hablar con el entonces presidente del club, Gabriel Camargo.

“Yo no me iba a la oficina sino que me iba a tomar”, concluyó el exdelantero en diálogo con Gol Caracol, en referencia a una etapa que hoy revisa con autocrítica.

Balance de Wilder Medina en el Tolima

Pese a esos inconvenientes, Wilder Medina dejó una huella importante en el club, ya que en su paso por Tolima disputó 112 partidos y anotó 49 goles, cifras que lo convirtieron en referente de la institución.