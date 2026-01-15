Oficial: Jhon Durán recibe sanción en Turquía tras ganar título con Fenerbahce

Uno de los delanteros colombianos que aspira a tener presencia en el Mundial 2026 con la selección que dirige Néstor Lorenzo es sin duda el antioqueño Jhon Jáder Durán, futbolista de apenas 22 años que actualmente juega en el Fenerbahce de Turquía en condición de préstamo por parte del club árabe de Al Nassr.

El centro delantero que surgió en las divisiones menores del Envigado Fútbol Club y que brilló en su paso por el Aston Villa de Inglaterra, vuelve a ser noticia por temas extra futbolísticos, esta vez por una sanción que en las últimas horas se ha hecho oficial por parte del Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol.

¿Cuál fue la sanción que recibió Jhon Durán en el fútbol de Turquía?

Luego del título obtenido por el Fenerbahce en la Supercopa de Turquía ante Galatasaray, el comité disciplinario del fútbol de aquel país analizó las actitudes del delantero colombiano en los festejos del equipo amarillo y azul, donde se vio a Durán presumiendo el triunfo en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Pues bien, de acuerdo con el Artículo 36 del Reglamento Disciplinario de Fútbol de ese país, su actitud y publicaciones en redes sociales fueron tomadas como acciones antideportivas, por eso, el futbolista fue multado con 400.000 liras turcas, 9.300 dólares que corresponde a unos 34 millones de pesos colombianos.

Estos castigos a Jhon Durán podrían alejarlo del Mundial 2026

Varias han sido las polémicas que han rodeado al delantero antioqueño en su carrera como futbolista, la más mediática fue sin duda la que tuvo que ver con la Selección Colombia, donde reportes de un periodista aseguraron que Jhon había protagonizado una fuerte discusión con Néstor Lorenzo, donde tuvo que intervenir James Rodríguez y Jefferson Lerma para calmar al jugador.

Por otro lado y sin conocerse muchos detalles al respecto, el club Al Nassr habría tomado la decisión de cederlo a otro club por algunas conductas que no gustaron en el equipo árabe liderado por Cristiano Ronaldo, actitudes que al parecer sigue dejándolo expuesto en Fenerbahce, donde ya había sido señalado por la prensa luego de un polémico festejo tocando sus genitales a la hinchada.