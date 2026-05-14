Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena, más allá ser la noticia por ser incluido en la lista de 55 de la Selección Colombia, se conoció la posibilidad de un regreso a Boca Juniors.

¿Sebastián Villa volvería a Boca? Traba judicial y cláusula millonaria, en el camino

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El delantero colombiano, actualmente figura de Independiente Rivadavia, dejó abierta la puerta para un eventual retorno al club xeneize, aunque la operación todavía aparece condicionada por importantes diferencias legales y económicas entre ambas partes.

La historia entre Villa y Boca quedó marcada por el conflicto generado en 2023, cuando el club decidió apartarlo tras la condena judicial por violencia de género. En aquel momento, la institución emitió un comunicado oficial en el que informó que el jugador no volvería a ser convocado para el primer equipo mientras se mantenía la sentencia condenatoria no firme.

A partir de allí, la relación se rompió definitivamente. Villa abandonó el país pese a tener contrato vigente hasta diciembre de 2024 y posteriormente continuó su carrera en Bulgaria antes de regresar al fútbol argentino. Boca denunció una ruptura unilateral del vínculo ante FIFA, aunque el organismo no falló a favor del club.

Actualmente, ambas partes mantienen demandas cruzadas. Boca inició un juicio millonario contra el colombiano por incumplimiento contractual, mientras que el jugador también accionó legalmente contra la institución por diferencias salariales y despido injustificado. Esa situación representa hoy la principal traba para que pueda concretarse cualquier regreso al equipo dirigido institucionalmente por Juan Román Riquelme.

Riquelme, presidente de Boca Juniors, ha manifestado públicamente el cariño que mantiene por Villa

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En lo deportivo, el interés nunca desapareció. Riquelme ha manifestado públicamente el cariño que mantiene por Villa y dentro del entorno xeneize siguen considerando al colombiano como uno de los futbolistas más desequilibrantes de los últimos años.

Otro punto clave pasa por su cláusula de rescisión. Luego de frustrarse una posible llegada a River Plate, Independiente Rivadavia acordó reducir la cláusula del atacante a seis millones de dólares, una cifra muy inferior a los 40 millones que Boca había fijado años atrás. Sin embargo, en el club azul y oro consideran elevado ese monto para repatriar a un futbolista que salió en medio de un conflicto contractual aún sin resolver.