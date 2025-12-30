Jhon Jader y un nuevo reto en Turquía: Competencia para el colombiano

Jhon Jader Durán cerró el 2025 con mejores sensaciones en el Fenerbahce, recuperando protagonismo goleador y volviendo a ser una alternativa importante en el frente de ataque. Aunque su rendimiento todavía no alcanza los picos que mostró en otros clubes, el colombiano apunta a consolidarse en el remate de la temporada y llegar fortalecido al 2026.

Sin embargo, en Turquía ya empiezan a hablar de posibles movimientos en el mercado que podrían modificar el panorama ofensivo del club y generar un nuevo escenario de competencia para el delantero.

Fenerbahce busca refuerzos en ataque

Según informó el medio turco Sporx, el técnico Domenico Tedesco analiza la incorporación de un nuevo atacante durante el mercado de invierno. La idea no sería desplazar a Jhon Jader Durán, sino sumar variantes ofensivas que le permitan al equipo tener más soluciones cuando el colombiano no esté disponible.

“El entrenador considera que la calidad es más importante que la cantidad, pero ha solicitado un centrocampista y un delantero que puedan jugar de inmediato en el once inicial, siempre que se ajusten al presupuesto del club”, explicó el citado medio. Además, se señala que Cenk Tosun ha quedado relegado y que En-Nesyri estaría en la lista de transferibles, lo que hace casi obligatoria la llegada de un nuevo delantero.





Nkunku, en el radar del club turco

Entre los nombres que han aparecido como posibles refuerzos destaca el de Christoph Nkunku. El atacante francés, que ya trabajó con Tedesco en el RB Leipzig, sería uno de los principales objetivos del Fenerbahce si no prosperan otras negociaciones en curso.

De acuerdo con la prensa local, el club continúa evaluando alternativas ante la dificultad de cerrar acuerdos con otras instituciones europeas, por lo que Nkunku surge como una opción real para fortalecer el ataque de cara a la segunda mitad de la temporada.

Fenerbahce planea reforzar su delantera y eso podría significar mayor competencia para Jhon Jader Durán en 2026. No obstante, el objetivo del club sería complementar el ataque y contar con más variantes ofensivas, especialmente teniendo en cuenta que el préstamo del colombiano finaliza en junio del próximo año. Para Durán, el desafío será mantener su nivel y aprovechar cada oportunidad para seguir ganando terreno en el equipo.