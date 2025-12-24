Durante el último tiempo, Jhon Jáder Durán ha quedado en el ojo del huracán por sus polémicas en el fútbol que lo han alejado de la Selección Colombia y que han puesto en dudas a los presidentes de los clubes por donde ha pasado. Justamente en el Fenerbahce sucedió que el presidente, Sadettin Saran le llamó la atención por sus gestos y su conducta en cancha.

En medio de una temporada en la que tuvo una dura lesión que lo sacó de las canchas por dos meses, Jhon Jáder Durán no ha podido encontrar esa regularidad goleadora deseada con 15 partidos disputados y cuatro anotaciones en el equipo turco.

Cuando regresó a los goles en la última fecha de la Superliga de Turquía ante el Eyüpspor, apareció la información de su ausencia para enfrentar nada más ni nada menos que al Besiktas en el clásico turco por la Copa local. Doménico Tedesco permitió que no estuviera, al igual que el portero Ederson.

DOMÉNICO TEDESCO SE REFIRIÓ A LA DECISIÓN QUE TOMÓ CON JHON JÁDER DURÁN

El entrenador italiano habló en la rueda de prensa posterior a la derrota por la Copa de Turquía frente al Besiktas y dio los detalles del pedido de los dos jugadores. Algo que le tomó tiempo al club evaluar, pero que decidieron acceder, pese a la necesidad de contar con ambos por ser posiciones difíciles de suplir cuando Youssef En-Nesyri está en la Copa de África con Marruecos.

La salida de Ederson y Jhon Durán impactó fuertemente con la caída del Fenerbahce con un marcador de 1-2 en condición de local. Doménico Tedesco afirmó que, “no tomé esta decisión solo. La tomamos juntos. Hablo de la importancia de ser una familia. No somos máquinas. Somos seres humanos. Y las personas tienen necesidades. La Navidad es muy importante para los jugadores sudamericanos. Los jugadores vinieron y me lo pidieron”.

Respaldó completamente a Jhon Jáder, del que referenció que viene de hacer un gran esfuerzo en el partido contra el Eyüpspor por la Superliga de Turquía. “Cuando llegó la solicitud, todos la evaluamos. Además, Jhon Durán jugó con dedicación a pesar del dolor tras una larga lesión. Ederson también jugó tres partidos importantes a pesar del dolor. Por lo tanto, junto con el club les di la oportunidad de estar en casa con sus familias durante la Navidad. Consideramos todas las condiciones”, explicó Tedesco.

Después de esta ausencia de los dos jugadores, Jhon Jáder Durán espera firmar un buen primer tramo en el 2026 para ser uno de los 26 convocados para afrontar el Mundial con la Selección Colombia. Su primer partido será contra el Samsunspor el martes 6 de enero en la Supercopa.

JHON JÁDER DURÁN VA POR SU PRIMER TÍTULO EN SU CARRERA

En Aston Villa no pudo dar con ningún trofeo pese a la cantidad de competencias que se juegan en Inglaterra. Con Chicago Fire tampoco tuvo la oportunidad en Estados Unidos y con el Al Nassr tampoco logró hacerse con ningún trofeo.

Llegó al Besiktas procedente del equipo de Arabia Saudita y aspira a ganar sus primeros trofeos como jugador profesional. Pelea por la Superliga de Turquía en donde está en la segunda casilla detrás del Galatasaray, ya quedaron eliminados de la Copa turca y el primer reto en 2026 será luchar por un título.

Se trata de la Supercopa de Turquía que jugará ante el Samsunspor, seguramente con el colombiano y Ederson de vuelta a la plantilla. En la otra llave de las semifinales se enfrentarán Galatasaray vs Trabzonspor y ahí podría salir su rival si pasa a la final.