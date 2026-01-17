Logo Deportes RCN Vertical
Futbolistas colombianos en el exterior

Jhon Solís fue presentado por su nuevo equipo; nuevo reto en Europa

Solís jugará en el fútbol de Inglaterra, después de no tener regularidad en el Girona de España.
Daniel Zabala
Jhon Solís, presentado en Birmingham
Jhon Solís, presentado en Birmingham // Birmingham

El mediocampista colombiano Jhon Elmer Solís fue confirmado este sábado 17 de enero por su nuevo equipo en el fútbol de Europa. Se trata del Birmingham City Football Club de la English Football League Championship, segunda división de Inglaterra.

Solís llega al histórico equipo británico procedente del Girona de España con contrato en condición de préstamo hasta final de temporada.

En su presentación, el colombiano se mostró optimista con la posibilidad de sumar minutos y tener la oportunidad de recibir un llamado para vestir la camiseta de la Selección Colombia.

"Muy feliz, contento de estar con todos ustedes. Es un gran club y en el próximo partido seguro estaré. Llego a aportar mi grano de arena para que los objetivos se puedan cumplir. Dentro del campo mucha intensidad, calidad, recorrido y ayudar a mis compañeros. Es uno de mis grandes sueños, ir a la Selección Colombia, lo cumpliré con trabajo, además quiero jugar Mundiales y representar a mi país", dijo.

Así está Birmingham en el Championship

Birmingham no pasa por un buen momento en el Championship al ocupar la posición 14 con 34 puntos, luego de nueve victorias, siete empates y 19 derrotas.

Con el colombiano, los blues intentarán remontar en la segunda mitad de la temporada para aspirar a llegar a los puestos de ascenso.

