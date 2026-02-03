Joan Laporta confirma decisión que cambiaría el rumbo del Barcelona

Sin duda, el Barcelona vive una buena campaña en el fútbol español al buscar la final de la Copa del Rey y al disputar la punta del torneo liguero ante el Real Madrid.

Pese a esto, los cambios no dan espera y lo cierto es que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha confirmado este martes que las elecciones a la presidencia del club se convocarán oficialmente el lunes 9 de febrero y que la actual junta directiva dimitirá ese mismo día para presentarse a la reelección.

Joan Laporta, actual presidente, se presenta a la reelección con el respaldo de una parte del barcelonismo que valora la estabilización económica y el proyecto deportivo en marcha, aunque su mandato también ha estado marcado por críticas vinculadas a la gestión financiera y algunas decisiones estratégicas. En ese contexto, la elección funciona como una evaluación directa de su etapa al frente del club.

Los comicios a la presidencia del Barcelona se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo, la primera fecha hábil del calendario según los estatutos de la entidad.

Frente a Laporta aparecen otros candidatos que proponen cambios en la forma de gestión, con discursos centrados en una mayor transparencia, planificación a largo plazo y un modelo deportivo más definido. La campaña ha puesto el foco en temas como la economía del club, la política de fichajes y la necesidad de mantener competitividad sin comprometer el futuro financiero.

El resultado de las elecciones no solo determinará quién ocupará la presidencia, sino también el rumbo institucional y deportivo del Barcelona en los próximos años, en un escenario donde cada decisión tiene consecuencias inmediatas.