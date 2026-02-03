Revelan los jugadores que habrían enfrentado a Xabi en el Real Madrid

Sin duda, la llegada de Álvaro Arbeloa al Real Madrid ha sido más que llamativo para la afición del club pues lo cierto es que la relación entre el mandamás y los jugadores no ha sido el mejor.

El Real Madrid CF vive una etapa compleja en la temporada 2025-26, marcada por altibajos en los resultados, cuestionamientos externos y una necesidad urgente de encontrar consistencia deportiva en LaLiga y en las competiciones continentales.

Ahora, se ha dado a conocer que la salida del anterior entrenador, Xabi Alonso, estuvo influenciada por un sector de jugadores del equipo blanco.

“Una sensación de desgobierno que provoca que ahora mismo el vestuario esté comandado por los dos jugadores que se enfrentaron al ex técnico Xabi Alonso: el uruguayo Fede Valverde y, especialmente, Vinicius”, reveló el periodista Herrera Patón en su artículo.

Del mismo modo, todo parece indicar que el vestuario se encuentra liderado por Vinicius Junior, quien ante la ausencia de Dani Carvajal se ha posicionado como el referente y guía de sus compañeros en el banquillo.

“El brasileño ha adquirido un poder enorme desde su rebeldía en el clásico, sus aspavientos a Xabi Alonso y el hecho de que no tuvo respuesta por parte del club. Eso le ha otorgado un poder inimaginable para un delantero”, destaca el escrito.

Con la temporada aún en curso y competiciones clave en puerta, el Real Madrid deberá encontrar equilibrio entre talento individual y juego colectivo si quiere recuperar su estatus competitivo, responder a las críticas y pelear por los objetivos que tradicionalmente acompañan al club blanco.