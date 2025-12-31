Joaquín Sosa, quien salió de Santa Fe, fue anunciado por un campeón de América

El futbolista uruguayo Joaquín Sosa fue presentado oficialmente por su nuevo equipo, luego de confirmarse su salida de Independiente Santa Fe.

El defensor central, de 23 años, no continuará en el León, ya que no logró ganarse un lugar en la alineación titular y el nuevo entrenador -Pablo Repetto- no lo tuvo en cuenta dentro del proyecto deportivo.

Lea también Santa Fe disputará un amistoso ante un equipo internacional

Así, este miércoles 31 de octubre, Colo Colo anunció la incorporación de Joaquín Sosa como refuerzo para la temporada 2026.

“El central uruguayo Joaquín Sosa ya es Cacique y se convierte en nuestro segundo refuerzo para la temporada 2026”, escribió el club chileno a través de sus redes sociales.

Sosa había llegado a Independiente Santa Fe para el segundo semestre de 2025, en una apuesta por reforzar la zaga defensiva del equipo bogotano.

Números de Joaquín Sosa en Santa Fe

Durante su breve paso por el conjunto cardenal, el defensor disputó apenas doce partidos oficiales.

En ese lapso, recibió cinco tarjetas amarillas y no logró consolidarse como una pieza fija dentro del esquema titular.

Lea también [Video] Elvis Perlaza fue anunciado por su nuevo equipo

Ahora, en Colo Colo, Joaquín Sosa espera tener mayor continuidad y consolidarse en uno de los clubes más importantes del fútbol chileno.

¿En cuáles equipos ha jugado Joaquín Sosa?

Cabe recordar que los derechos deportivos del futbolista pertenecen al Bologna de Italia, que lo ha cedido a varios equipos en los últimos tres años, tras pasos por Nacional, Rentistas, Liverpool, Dinamo Zagreb, Montréal y Reggiana.