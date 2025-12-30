Santa Fe disputará un amistoso ante un equipo internacional

Independiente Santa Fe ya tiene confirmado un partido amistoso internacional como parte de su preparación para la temporada 2026, en un duelo que le permitirá medirse ante un rival con roce continental.

Este martes 30 de diciembre se anunció oficialmente que el León se enfrentará a Deportivo Táchira de Venezuela, en un compromiso que hace parte de la Serie Río de la Plata.

Lea también Tensión en Santa Fe: hinchas inician protesta previo a la Copa Libertadores

Fecha, hora y estadio para Santa Fe vs Deportivo Táchira

El partido entre Santa Fe y Táchira se disputará el viernes 9 de enero en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, aunque el horario del encuentro aún está por confirmarse por parte de la organización.

Ambos clubes tendrán participación en la próxima edición de la Copa Libertadores, lo que eleva la exigencia de este juego de pretemporada.

En el caso de Santa Fe, el equipo colombiano debutará directamente en la fase de grupos del certamen continental, mientras que Deportivo Táchira deberá afrontar la primera fase previa.

El conjunto venezolano se medirá ante The Strongest los días 3 y 10 de febrero, en partidos de ida y vuelta que se disputarán en Bolivia y Venezuela, respectivamente, buscando avanzar en el torneo.

Santa Fe y Táchira ya se enfrentaron en competencias oficiales, específicamente en la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2018, serie en la que el León se impuso 3-2 en territorio venezolano y empató 0-0 en Bogotá.

Lea también Jarlan Barrera no seguirá en el DIM y suena para otro equipo colombiano

Santa Fe jugaría un amistoso contra Sporting Cristal

Además, el cuadro cardenal podría disputar un segundo amistoso internacional, ya que aparece como uno de los candidatos para ser invitado a la tradicional Tarde Celeste, evento en el que Sporting Cristal presenta su plantel y enfrenta a un club extranjero en Lima.

Amistosos de equipos colombianos: rivales, fechas y horarios

Cali vs Once Caldas - 10 de enero - Palmaseca / Palmira

Millonarios vs River Plate - 11 de enero - Maldonado

América vs Once Caldas - 13 de enero - Pascual Guerrero / Cali

Millonarios vs Independiente - 13 de enero - Montevideo

San Lorenzo vs Cúcuta - 14 de enero - Montevideo

Cúcuta vs Huracán - 16 de enero - Montevideo