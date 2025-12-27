Joaquín Sosa ya tiene nuevo club tras dejar a Santa Fe: nuevo préstamo

Aunque con la llegada de Pablo Repetto el entrenador uruguayo esperaba poder mantener a Joaquín Sosa en Independiente Santa Fe para el siguiente año, todo se le vino abajo en la planificación al ex Atlético Nacional. El lateral izquierdo o defensor central que tuvo un corto paso por Colombia tendrá nuevos aires en el 2026.

Pablo Repetto pretendía arreglar con el Bologna para poder extender el préstamo con el que llegó al cuadro cardenal. Estuvo seis meses en la Liga BetPlay en donde fue muy cuestionado y resistido por seguidores de Santa Fe. Sin duda alguna, los aficionados esperaban su salida, pero hubo incertidumbre con el interés del entrenador uruguayo para arreglar su continuidad.

Después de esa incógnita con el futuro del zaguero uruguayo, se confirmó oficialmente su salida de la institución, dado que ya estaba negociando con otros equipos. Bologna, dueño de sus derechos deportivos debía tomar la decisión de pedirlo nuevamente o enviarlo en condición de cedido a otro club.

COLO COLO DE CHILE YA TIENE ASEGURADO A JOAQUÍN SOSA PARA EL 2026

En el cuadro colocolino sufren por la salida del defensor central Emiliano Amor y para tapar su ausencia, se fijaron en Joaquín Sosa que sumó un total de 20 partidos en el 2025, (ocho de ellos con Reggiana de Italia y 12 con Independiente Santa Fe). Durante el segundo semestre con el cuadro cardenal no tuvo muchos partidos como se esperaba, dado que por trayectoria parecía un fichaje ideal para mantenerlo.

Por su salida, Colo Colo de Chile ya movió sus fichas para el 2026 en donde tendrá ligas locales como los únicos objetivos, dado que, después de varios años sin ausencia, no estará ni en la Copa Libertadores ni tampoco en la Copa Sudamericana.

Para luchar por el título de la Liga de Chile, Colo Colo ya tiene listo el fichaje, a falta de oficialización de Joaquín Sosa. El zaguero uruguayo continuará por un año más en Sudamérica después de que el Bologna accediera a ceder de nueva cuenta al oriental.









Para el ‘Cacique’, fichar a Joaquín Sosa era una prioridad por la salida de Emiliano Amor y aprovecharon que Santa Fe cortó el préstamo, pese a que era del interés de Pablo Repetto, nuevo entrenador charrúa que llegó en este 2026. Los cardenales abonaron el esfuerzo y compromiso de Sosa, pues, Eduardo Méndez afirmó que, “es un jugador interesante. Aquí se adaptó, le costó un poquito por la altura, pero es una persona juiciosa, decente y disciplinada”.

Sin duda alguna, Colo Colo debe armarse de buena forma para volver a competir en la liga local chilena y en las copas australes para poder regresar a una Copa Libertadores o Sudamericana en el 2027. Con Joaquín Sosa ya es el segundo fichaje después de la confirmada llegada del lateral Matías Fernández.