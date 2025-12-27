Junior tiene inesperado problema con refuerzo para el 2026; "haremos denuncia internacional"

Junior de Barranquilla está en la búsqueda de refuerzos para afrontar la temporada 2026 en la que tendrá como grandes desafíos la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, la defensa del título de la Liga BetPlay y la Superliga ante Independente Santa Fe.

En los últimos días, desde Santa Marta se dio a conocer que Unión Magdalena había llegado a un acuerdo con Junior para cerrar la transferencia del mediocampista Jannenson Sarmiento, quien se convertiría en el primer fichaje del cuadro 'rojiblanco' para el 2026.

La negociación por Sarmiento fue celebrada por los aficionados de Junior, teniendo en cuenta que es considerado como un jugador que le puede aportar categoría y desequilibrio al medio campo del equipo que tiene a su cargo Alfredo Arias.

Problemas por el fichaje de Janneson Sarmiento a Junior

Durante la negociación por Janneson Alberto Sarmiento Escobar se registraron algunos inconvenientes en el que estuvieron involucrados Junior, Unión Magdalena y su máximo directivo Eduardo Dávila y la compañía de representación internacional CMARC.

CMARC, y su representante Alejandro Comesaña, se manifestaron durante el proceso al asegurar que tenía un contrato de representación firmado con el jugador.

Sin embargo, CMARC no habría sido involucrada en la negociación, por lo que Comesaña manifestó sorpresa al enterarse del traspaso del futbolista.

Ante esta situación, la compañía de presentación anunció que interpondrá "una denuncia de carácter internacional" ante supuestos incumplimientos en los contratos.

¿Qué pasará con Junior, Janneson Sarmiento y Unión Magdalena?

Teniendo en cuenta lo informado, el futbolista Janneson Sarmiento podría ser castigado con una multa o un periodo de inactividad en caso de que se confirmara alguna irregularidad en los contratos firmados.

Del mismo modo, Unión Magdalena y Junior podrían recibir algún tipo de multa si las partes no llegan a un acuerdo en próximos días.