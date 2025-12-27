Alerta en DIMAYOR; solicitan que nueva regla sea rechazada para 2026

Este 2026 la Liga BetPlay tendrá varias reglamentaciones en medio de un año que hay que correr, sobre todo en el primer semestre por la Copa del Mundo. No habrá fecha de clásicos, serán 19 jornadas en el todos contra todos y se definirán a los finalistas en Play-Offs, cuatro extranjeros podrán ser inscritos y jugar, y, además, la DIMAYOR reveló que cada equipo tendrá a 25 jugadores inscritos.

Esta norma de la DIMAYOR bajo las decisiones tomadas por Carlos Mario Zuluaga, y, en su mayoría, definidas en votaciones de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano busca la reducción de las plantillas. No tendrán 30, sino 25, una reducción que puede dejar por fuera a cinco futbolistas de cada plantel.

Con estas decisiones tomadas por la DIMAYOR, ya empieza a haber polémicas dentro de la Liga BetPlay del 2026 y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) expidió un comunicado rechazando completamente esta nueva reglamentación.

LA REGLA QUE RECHAZAN EN ACOLFUTRPO

A partir del primero de enero iniciará esa reglamentación adoptada por Carlos Mario Zuluaga, presidente de la DIMAYOR. ACOLFUTPRO buscará que se baje esa norma que entrará en vigor para el 2026 abogando por los derechos de los jugadores, dado que, según las cuentas del ente, 180 futbolistas quedarían sin trabajo.









Con esa reducción de cinco jugadores en cada plantilla, ya empiezan a reestructurar con qué futbolistas contarán los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano. ACOLFUTPRO afirma que, “la medida desmejora las condiciones laborales de nuestros afiliados, puesto que genera desempleo directo para 180 futbolistas profesionales, quienes perderán su fuente de trabajo. Por ello solicitamos que el Ministerio del Deporte no apruebe este reglamento, por ser violatorio de los derechos fundamentales de los futbolistas”.

La nueva norma, de acuerdo con las exigencias de ACOLFUTPRO también atenta frente a los clubes que jugarán copas internacionales, pues, “hasta ahora se les permitía inscribir 35 futbolistas y ahora tendrán 10 menos para afrontar calendarios internacionales exigentes. Mientras se limita el número de inscritos profesionales, la DIMAYOR permite que futbolistas Sub-20 participen sin contrato, ni seguridad social, lo que constituye una práctica irregular y riesgosa”.

LAS OTRAS EXIGENCIAS DE ACOLFUTPRO PARA LA DIMAYOR

El organismo también señala que debe haber respeto por los tiempos de cada liga y cada torneo, pues, el final de la Liga BetPlay estaba pactado inicialmente para el 14 de diciembre y terminó tres días después con la Copa BetPlay en competencia. Esto impacta al descanso de futbolistas, “el trabajo del futbolista no se limita a los días de competencia, requiere preparación, recuperación y descanso digno”.

Entre otras irregularidades que evidencia ACOLFUTPRO en las reglamentaciones de cara al 2026 tiene que ver con el Deportivo Pereira y su participación, afirmando que, “se permite que el Deportivo Pereira mantenga su condición en primera división sin pagar salarios ni seguridad social, incumpliendo los reglamentos que establecen que un club no puede competir cuando adeuda”.

Continúan, “la DIMAYOR se excusa en el reconocimiento deportivo para no aplicar la licencia de clubes, que es un requisito federativo y no un control estatal. No se imponen sanciones drásticas a los clubes que incumplen medidas de seguridad y convivencia en los estadios. Se programan partidos en escenarios que no cumplen con requisitos mínimos de infraestructura, como iluminación adecuada y en horarios de altas temperaturas que ponen en riesgo la salud de los futbolistas”.