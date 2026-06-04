Joel Graterol volvería a ser arquero en la Liga Betplay

En el cierre de la temporada 2025, América de Cali anunció la salida del portero venezolano, Joel Graterol, quien deja la institución escarlata luego de varios años defendiendo el arco de los 'Diablos Rojos', una noticia algo inesperada, pero que se podía presentar en este mercado de fichajes tras las lesiones y el buen momento de Soto.

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El venezolano de 28 años sufrió una dura lesión en octubre de 2024, ruptura del tendón rotuliano, lo que lo mantuvo alejado de las canchas por casi un año, pero cuando regresó no tuvo el mismo protagonismo que esperaba y regresó a su país para sumar minutos, pero todo parece indicar que su destino está ligado al FPC, ya que Tolima se habría fijado en él.

Tolima quiere repatriar a Joel Graterol la Liga Betplay

El cuadro 'escarlata' dio a conocer que no habría renovación en el contrato del portero venezolano y salió del América el 15 de diciembre, conjunto donde logró un título de Liga BetPlay en el 2020, portero que alcanzó a disputar 126 partidos con la camiseta del equipo rojo de la ciudad de Cali.

Las directivas de América consideraron que la etapa de Joel Graterol terminó, así que el portero empezó negociaciones con un equipo de su país natal para continuar su carrera, se trata de la Academia Puerto Cabello.

Graterol se devolvió a Venezuela para terminar de recuperarse de su lesión y sumar minutos. El objetivo se cumplió y con su buen rendimiento Deportes Tolima se empezó a fijar en él para repatriarlo al FPC.

El 'vinotinto y oro' estaría buscando arquero tras la salida de Marquínez, tomando en cuenta que también sigue con vida en la Copa Libertadores y jugará los octavos de final. Es por ello que se fijó en Joel Graterol, el cual terminaría contrato en Venezuela en diciembre de la presente temporada.

¿Cómo le fue a Joel Graterol en Puerto Cabello?

Tras su salida de la 'mechita', Graterol se convirtió en figura indiscutible de Puerto Cabello, atajando en 21 oportunidades, siete de ellas en Copa Sudamericana. Estuvo dentro del terreno de juego alrededor de 2.000 minutos y recibió 23 goles.

¿Cómo le fue a Graterol en su última temporada en la Liga Betplay?

El guardameta que estuvo alrededor de un año fuera de las canchas tras sufrir una ruptura del tendón rotuliano, regresó a defender el arco escarlata en el pasado julio, a partir de allí, empezó a retomar trabajos y logró disputar algunos partidos bajo las órdenes del técnico David González, rotando sobre todo con Jorge Soto la titularidad en el equipo.

Pese a volver de la dura lesión, Joel Graterol alcanzó a jugar un total de 11 partidos en este segundo semestre del año (entre liga y copa), donde logró sacar en 8 partidos su arco en cero y sufrió un total de cinco anotaciones.