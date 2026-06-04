Santa Fe y Medellín en Play-Offs de Copa Sudamericana: fechas y horarios confirmados

Las copas internacionales definieron los clasificados para los octavos de final y en la Sudamericana, quedaron listos los emparejamientos de los Play-Offs previos. Infortunadamente, América de Cali y Millonarios quedaron eliminados en la primera instancia.
Solo Santa Fe y Medellín lograron clasificar al repechaje de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Junior quedó eliminado de todo, mientras que el Deportes Tolima fue el único club que seguirá en la Copa Libertadores. Seguramente, cardenales y ‘Poderosos’ tendrán que armarse de la mejor forma para afrontar el torneo internacional.
Además, ambas escuadras tendrán partidos complejos para intentar clasificar a los octavos de final y como si fuera poco, terminarán las series en condición de visitante. Por los lados de Independiente Santa Fe, les tocará medirse con Caracas, mientras que Medellín hará lo propio con Vasco da Gama.
En ese orden de ideas, la Conmebol dio a conocer la programación oficial de los cruces de los Play-Offs de la Copa Sudamericana con la presencia de dos clubes colombianos en competencia.
SANTA FE VS CARACAS Y MEDELLÍN VS VASCO DA GAMA: FECHA Y HORARIOS PARA LOS PLAY-OFFS DE COPA SUDAMERICANA
Aunque hay quienes piensan que Santa Fe la tiene fácil con la llave de Caracas, el cuadro venezolano vive un gran momento en la Copa Sudamericana después de la fase de grupos eliminando nada más ni nada menos que a Racing de Avellaneda y peleando mano a mano con Botafogo que fue líder. No hay que demeritar a los rivales y mucho menos en una competencia internacional.
Medellín, por su parte tendrá un panorama más complejo enfrentando nada más ni nada menos que a Vasco da Gama que no la pasa bien en la Serie A de Brasil con el descenso, pero en la Copa Sudamericana han sacado importantes resultados que los dejan en un buen momento en el torneo internacional.
Así las cosas, la Conmebol definió las fechas y horarios de esos partidos de repechaje de Copa Sudamericana con la presencia de Santa Fe y Medellín como los únicos representantes colombianos:
Miércoles 22 de julio
Medellín vs Vasco da Gama | 17:00 | Estadio Atanasio Girardot
Miércoles 29 de julio
Vasco da Gama vs Medellín | 17:00 | Estadio Sao Januário
Jueves 23 de julio
Santa Fe vs Caracas | 19:30 | Estadio El Campín
Jueves 30 de julio
Caracas vs Santa Fe | 19:30 | Estadio Olímpico de la UCV
PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA COPA SUDAMERICANA
Martes 21 de julio
Nacional vs Tigre | 17:00 | Estadio Gran Parque Central
Universidad Central de Venezuela vs Santos | 19:30 | Estadio Olímpico de la UCV
Martes 28 de julio
Tigre vs Nacional | 19:30 | Estadio José Dellagiovanna
Santos vs Universidad Central de Venezuela | 19:30 | Estadio Urbano Caldeira
Miércoles 22 de julio
Medellín vs Vasco da Gama | 17:00 | Estadio Atanasio Girardot
Lanús vs Cienciano | 19:30 | Estadio Ciudad Lanús
Sporting Cristal vs RB Bragantino | 19:30 | Estadio Nacional de Lima
Miércoles 29 de julio
Vasco da Gama vs Medellín | 17:00 | Estadio Sao Januário
Cienciano vs Lanús | 19:30 | Estadio Inca Garcilaso de La Vega
RB Bragantino vs Sporting Cristal | 19:30 | Estadio por definir
Jueves 23 de julio
Bolívar vs Gremio | 17:00 | Estadio Hernando Siles
Santa Fe vs Caracas | 19:00 | Estadio El Campín
Boca Juniors vs O’Higgins | 19:30 | Estadio La Bombonera
Jueves 30 de julio
Gremio vs Bolívar | 17:00 | Estadio Arena do Gremio
Caracas vs Santa Fe | 19:00 | Estadio Olímpico de la UCV
O’Higgins vs Boca Juniors | 19:30 | Estadio por definir