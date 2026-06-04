Daniel Muñoz dejaría la Premier: gigante de Italia lo ficharía de manera urgente

Mucho se ha hablado del futuro de varios representantes colombianos que disputarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Dependiendo de las buenas actuaciones podría haber cambios considerables en los próximos rumbos de los futbolistas, especialmente los que ya están en Europa.

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Luis Javier Suárez con más de 30 goles en el Sporting Lisboa ha llamado la atención de gigantes de la Premier League y de Fenerbahce en Turquía, este último equipo en sumarse lo tiene en el radar dependiendo de un candidato a la presidencia de la institución.

Pero no serían los únicos que podrían moverse. Todo parece indicar que Daniel Muñoz es pretendido por gigantes de Europa. Tras quedar campeón de la FA Cup, Community Shield y de la Conference League, podría dejar Inglaterra con destino a Italia.

INTER DE MILAN TENDRÍA EN CARPETA A DANIEL MUÑOZ

Italia ha sido uno de los países que les ha abierto las puertas a los jugadores colombianos. De hecho, Inter de Milan tuvo en sus filas a Juan Guillermo Cuadrado recientemente. Bajo ese panorama, todo parece indicar que el cuadro milanés estaría buscando a Daniel Muñoz.

Seguramente si hace un buen Mundial podrían llegar a un acuerdo para facilitar su salida del Crystal Palace despidiéndose con tres títulos, los primeros tres en la historia del club londinense en la máxima categoría de Inglaterra y saltar al Inter de Milan.

A Daniel Muñoz se le abren más las puertas después de que Denzel Dumfries llegara a un acuerdo con el Real Madrid por los próximos tres años y esto sería provechoso para que el Inter de Milan busque suplir la salida del neerlandés con el fichaje del colombiano.

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En los medios italianos ya se ha hecho ruido con la posibilidad de Daniel Muñoz como uno de los primeros fichajes del campeón de la Serie A y de la Coppa de Italia. De Denzel Dumfries que le daba marca y goles como un factor sorpresa al Inter, se fijaron en el colombiano que en el Crystal Palace juega como un extremo más que un lateral.

Habrá que esperar las decisiones que pueda tomar Daniel Muñoz después de lo que sea el Mundial. En caso de hacer un buen papel, seguramente no será solo el Inter de Milan el que va a buscar la oportunidad de fichar al lateral derecho para la próxima temporada.

HAY MERCADO EN INGLATERRA POR DANIEL MUÑOZ

El Inter de Milan no es el único club que ha intentado la posibilidad de quedarse con los servicios de Daniel Muñoz. En la Premier League también podría continuar, pero no en el Crystal Palace, equipo en el que todavía tiene contrato hasta 2028. Se le puede abrir otra puerta en el balompié inglés.

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De hecho, en varias oportunidades se habló del Liverpool cuando salió de Trent Alexander-Arnold. Pusieron los ojos en Daniel Muñoz, pero nunca llegaron a acuerdos. Aparte de los ‘Reds’, otros como el Manchester City o el Manchester United siguen de cerca al colombiano.

Bajo ese panorama, su futuro se definirá a partir del 19 de julio cuando termine el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La Premier League o la Serie A serían en estos momentos las posibilidades que tiene el lateral derecho.