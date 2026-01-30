Joel Silva, ex portero del Tolima, firmó con un club tradicional del FPC

Deportes Quindío confirmó la llegada de un nuevo refuerzo para su plantilla de cara a los retos del Torneo BetPlay. Es el arquero paraguayo Joel Silva, quien se convierte en una de las apuestas de experiencia del conjunto cuyabro.

El guardameta, de 37 años, firmó contrato con el Deportes Quindío hasta diciembre de 2026, en un vínculo que refleja la confianza del club en su recorrido y liderazgo dentro y fuera del campo.

Silva fue presentado oficialmente a través de las redes sociales del equipo, con un mensaje en el que se destacó su trayectoria y sus principales virtudes bajo los tres palos.

En la publicación, el club señaló que el arquero llega “procedente del River Plate de Asunción para aportar su gran lectura de juego, seguridad, reflejos, liderazgo, compromiso y experiencia para mantener el arco Milagroso seguro”.

Esta será la segunda etapa de Joel Silva en el fútbol colombiano, ya que anteriormente militó en el Deportes Tolima entre 2015 y 2018, periodo en el que logró consagrarse campeón de la primera división.

Durante su carrera, el portero paraguayo también ha defendido los colores de varios clubes importantes de su país, acumulando una amplia experiencia en el fútbol sudamericano.

Trayectoria de Joel Silva, nuevo arquero del Quindío

Entre los equipos en los que ha jugado se encuentran Guaraní, Sportivo Luqueño, Capiatá, Olimpia, Fernando de la Mora y River Plate de Asunción, antes de concretar su llegada al fútbol colombiano.

Con su incorporación, Deportes Quindío refuerza una posición clave y suma jerarquía a un plantel que apunta alto en la presente temporada.

El gran objetivo del conjunto cuyabro es lograr el ascenso a la primera división, meta que persigue luego de tres años y medio en el Torneo BetPlay, y para la cual la experiencia de Joel Silva será fundamental.