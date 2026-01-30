Santa Fe está próximo a confirmar la salida de un delantero

Independiente Santa Fe está cerca de perder a uno de sus delanteros, quien continuaría su carrera en el fútbol del exterior en el marco del actual mercado de fichajes.

Confirman el nuevo equipo de Jorge Luis Ramos

Se trata de Jorge Luis Ramos, atacante que saldría del conjunto cardenal para jugar en Universidad César Vallejo de Perú, equipo que ya habría avanzado de manera concreta para quedarse con sus servicios.

Varios comunicadores han confirmado que el delantero bolivarense llegará a la UCV en condición de préstamo, en un acuerdo que se extendería hasta diciembre de 2026.

Desde hace varias semanas se venía hablando al interior de Independiente Santa Fe sobre la posibilidad de enviar a Ramos a préstamo, una alternativa que finalmente habría tomado fuerza en los últimos días.

La intención de la dirigencia del club bogotano pasa por liberar un cupo en la plantilla, con el objetivo de inscribir a otro futbolista que se ajuste mejor a las necesidades del entrenador Pablo Repetto.

Cabe recordar que Jorge Luis Ramos, de 33 años, es propiedad de Independiente Santa Fe, club al que regresó el semestre anterior, pero en el que ha contado con pocos minutos y escasa continuidad.

De concretarse la operación, el atacante se trasladaría en los próximos días al fútbol peruano para ultimar detalles y ponerse a disposición de su nuevo equipo.

Trayectoria de Jorge Luis Ramos fuera de Colombia

Este préstamo representaría el tercer paso de Ramos por el exterior, ya que anteriormente jugó en Alvarado de Argentina en 2022 y en FAS de El Salvador durante el primer semestre de 2025.

Para Santa Fe, la salida del delantero permitiría seguir ajustando su nómina de cara a los retos del semestre, mientras que Ramos buscará mayor protagonismo y regularidad en una nueva experiencia internacional.