Johan Arango sorprende y ya fue anunciado en su nuevo club para 2026

Continúan los movimientos del presente mercado de fichajes en el fútbol colombiano, donde los jugadores van analizando propuestas y se trasladan a otros clubes para continuar su carrera, es el caso del delantero Johan Arango.

El extremo de 34 años que ha vestido la camiseta de varios clubes colombianos como América de Cali, Once Caldas, Independiente Medellín, Deportivo Pasto y Santa Fe, ha decidido cambiar de liga y fichar por un club brasileño.

Lea también: ¿James jugará nuevamente en Sao Paulo? Desde Brasil hay nueva versión

En otras noticias: Miguel Ángel Borja como nunca antes fue visto

Johan Arango fue anunciado en equipo de fútbol brasileño

El atacante que en este 2025 había defendido los colores del Internacional de Palmira en la Segunda División del fútbol colombiano, ya fue anunciado por el Capital Fútbol Club de la cuarta categoría del balompié brasileño, un traspaso que sorprende a más de uno al trasladarse a otra liga y en una división sumamente inferior a la que supo estar por muchos años en su carrera.

“¡Colombia en la Capital! Johan Arango, "Arangol" es el nuevo refuerzo tricolor!”, escribió el equipo en su cuenta oficial de Instagram, conjunto con sede en Paranoá, una de las regiones administrativas des Distrito Federal brasileño.

Lea también Los dos equipos argentinos que se pelean por Falcao

Los equipos del extranjero donde Johan Arango ha militado

El delantero que después de anunciar su retiro del fútbol en el segundo trimestre de 2022 y que confirmó su traspaso por el Bangladesh Police Football Club, ya había militado en los Bravos de Juárez y en el Correcaminos del balompié mexicano, además, supo vestir la camiseta del cub Al-Batin FC de Arabia Saudita, del Deportivo Binacional de Perú y también del Capital Palmas de Brasil.

“A sus 34 años, el colombiano tiene una carrera llena de goles, hay 63 balones en la red en su carrera, dejando su huella en la Libertadores marcando 3 goles en la competición. Con pases para grandes clubes como Once Caldas, América de Cali, Juárez, Binacional e Internacional de Palmira (su último club), llega para reforzar nuestro ataque y mostrar toda su habilidad en el terreno de juego”, agregó Capital DF en su comunicado.