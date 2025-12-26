Desde que salió de Millonarios antes de que iniciara el segundo semestre del 2025, el futuro de Radamel Falcao García ha sido una incógnita completa. El delantero no quiere dejar la disciplina y escucha ofertas pensando en lo que será mejor para él y su familia.

Con 39 años encima, no plantea retirarse todavía. Entrena en solitario para llegar a disputar una liga competitiva en el 2026. En la despedida de Mario Alberto Yepes, el ‘Tigre’ reveló en diálogo con ESPN que, “quiero jugar. Voy a jugar, pero todavía no sé dónde”. Varias ligas se han interesado después de esas declaraciones del samario.

La MLS puede ser un buen destino que acoge figuras internacionales y ya han puesto sus ojos en el colombiano. También está la Primera División de Argentina que ya conoce bien a Falcao por su pasado en River Plate, y en últimas horas, apareció la Liga Ecuabet como otra opción.

SU FUTURO ESTARÍA EN SUDAMÉRICA

Con ese anhelo de volver a jugar en competencias de alto rendimiento y con la Copa del Mundo asomándose en el 2026, Falcao ya empieza a ver el interés de equipos. Entre ellos, aparece en el radar Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina. El interés de los platenses no es algo de ahora, pues, en anteriores mercados ya han sondeado el nombre del samario.

De acuerdo con información del periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez señaló que las posibilidades que tiene por ahora Falcao en su continuidad como futbolista están ligadas a Argentina. Gimnasia y Esgrima de La Plata y aparece otra opción que es un club de Buenos Aires.









En ese sentido, el futuro de Falcao podría estar en nueve clubes de la máxima categoría. Gimnasia y Esgrima de La Plata y los ocho bonaerenses de Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Barracas Central, Deportivo Riestra, Huracán, San Lorenzo o Vélez Sarsfield.

Sin duda alguna, las siguientes semanas de enero de 2026 serán claves para definir el futuro de Radamel Falcao García que no quiere dejar el fútbol a sus 39 años. Argentina parte como el destino ideal para el colombiano, a la espera de que se defina su equipo.

EL OTRO EQUIPO DE SUDAMÉRICA QUE QUIERE A FALCAO GARCÍA

Además de los interés de Gimnasia y el equipo de Buenos Aires que no se reveló según la información de Alexis Rodríguez, aparece otro equipo de una liga diferente a la de Argentina.

Se trata nada más ni nada menos que de la Liga Ecuabet de Ecuador con el Emelec de Guayaquil como una de las opciones. La ciudad que ha estado en alarmas por los asesinatos de jugadores podría complicar la posibilidad de que el colombiano llegue a ese destino.

De acuerdo con información de la cuenta de X, Infoazul, Falcao aparece en la órbita del club eléctrico, “a pesar de aún no tener arreglado el tema de prohibiciones en FIFA, hay un interés real por parte de la directiva azul para contratar a Radamel Falcao, el delantero de 39 años está sin equipo tras su paso por Millonarios, ya existen acercamientos por parte de la directiva azul y desde el entorno del jugador analizan la propuesta, el jugador ha declarado que él quiere seguir jugando, solo espera saber dónde.









¿Es Falcao el aporte que el Emelec necesita?”, esta pregunta se relaciona al mla momento que tiene el club de Guayaquil. Aunque logró meterse en fases finales del campeonato, cuentan con una crisis económica que ha complicado a la institución. De hecho, tienen una sanción de la FIFA y no podrían fichar. Esperarán a que la levanten para buscar al colombiano.