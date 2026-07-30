Johan Arango ya fue confirmado por su nuevo equipo

El mercado de fichajes se sigue moviendo de la mejor manera en el continente sudamericano y los principales protagonistas son los jugadores colombianos que se encuentran llegando a distintas ligas, tal como es el caso de Johan Arango.

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El atacante caleño de 35 años vuelve a dar de qué hablar en el mundo del fútbol profesional luego de haberse dado a conocer que llegará a un nuevo club de una liga poco conocida, 11 de Mayo de Ecuador.

Johan Arango fichado en Ecuador para buscar el ascenso

Johan Arango, delantero de 35 años, se convirtió en la opción más clara para 11 de Mayo para aumentar los goles durante el cierre de la temporada 2026.

11 de Mayo hizo oficial la incorporación de Arango por medio de sus redes sociales, aunque la respuesta por parte de los fanáticos del club no fue del todo aceptable, en especial por la reputación que tiene de ser un futbolista indisciplinado.

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El vallecaucano viene de jugar en Carmolandense del fútbol brasileño, en donde estuvo presente en tan solo 6 partidos y no se pudo reportar con gol.

Arango también tuvo un breve regreso al FPC para jugar con Internacional de Palmira, pero la realidad es que no viene pasando por un buen momento deportivo desde que salió en 2021 de Deportivo Binacional de Perú, equipo con el que convirtió 17 goles y 10 asistencias en 57 partidos, incluyendo la Copa Libertadores.

Johan Arango ya ha sido técnico profesional

Pues el jugador de 33 años no pudo ser inscrito por el equipo debido a que no cumplió con el plazo estipulado para la inscripción de futbolistas libres; por ende, hay un 'plan B', el cual será ejecutado en los próximos días, y todo indica que Johan Arango será el nuevo entrenador de delanteros de Internacional de Palmira.

Arango solo hizo parte del cuerpo técnico de Inter hasta final de año, y en enero de 2025 será inscrito como jugador de Internacional de Palmira, o al menos ese fue el acuerdo al que se llegó con el delantero.