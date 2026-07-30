Colombia debutó con mínima victoria vs Panamá en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Sigue la fiesta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 para la delegación colombiana y esta vez fue el turno del fútbol. En la rama femenina, Colombia goleó a Jamaica con un categórico 5-0 y ahora, a la Sub-19 masculina le tocó afrontar la prueba contra Panamá.

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No fue un partido sencillo, pues, Colombia terminó sufriendo de más con los remates de Panamá que estremecieron el palo en dos oportunidades, además de una gran participación de Lucca Bellina, arquero panameño que salvó oportunidades sudamericanas.

La realidad es que la selección dirigida por César Torres fue mejor cuando entró Gerónimo Mancilla en el segundo tiempo. El volante del Medellín inquietó la portería canalera y movió los hilos para conseguir la victoria.

Colombia saltó al Estadio Moca 85 con Luis Mena; Cristian Uribe, Duván Mina, Edmilson Herazo, Jadinson Córdoba; Matías Orozco, Kéner González, Jesús Chinchia, Juan Palacios, Santiago Arrechea y Juan José Rosa.

PRIMERA PARTE SIN GOLES Y CON UN PALO DE PANAMÁ

Apenas arrancaron las emociones del partido, Colombia lució algo desconcentrada con los intentos de Panamá a acercarse al arco custodiado por Luis Mena. Sobre los siete minutos, un pase entre líneas encontró a Ángel Díaz que sacó un remate y el travesaño salvó a los colombianos.

Sin embargo, los sudamericanos lograron salir del asedio y llegaron con Juan Palacios por la derecha, un centro que Juan José Rosa remató y Lucca Bellina salvó. La creación de Colombia pasaba por Matías Orozco que a los 40 minutos ejecutó un córner y Kevin Bernal de Panamá rechazó la pelota a la esquina con un cabezazo que pasó cerca.

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Matías Orozco tuvo una clara después del error en salida de Lucca Bellina, pero su remate en la medialuna pasó apenas por un costado cuando zagueros de Panamá habían tapado el arco.

Lucca Bellina se quedó con la última pelota de la primera parte después de un centro de Juan José Rosa que tomó destino a la portería y milagrosamente, el golero alcanzó a regresar al arco para rechazar al córner. De esa forma terminaron los 45 minutos iniciales.

AGÓNICO GOL DE COLOMBIA PARA LA PRIMERA VICTORIA

En el segundo tiempo, Panamá tuvo la primera opción en busca de anotar el primer gol. Un centro de Ryan Gómez terminó en los pies de Ángel Díaz que remató por encima del larguero.

Colombia reaccionó a los 64 minutos con un pase a Juan Palacios que remató y milagrosamente Kevin Bernal se interpuso para rechazar un gol cantado de los sudamericanos. Con el ingreso de Gerónimo Mancilla mejoraron los colombianos y Lucca Bellina volvió a figurar con una atajada.

Panamá atacó nuevamente con un disparo de Ryan Gómez que pegó en el palo. Ya era el segundo impacto en el palo que salvaba a Colombia. A falta de siete minutos para el final del partido, Matías Orozco ejecutó un tiro libre cerca al área de los canaleros. Una jugada de laboratorio que quedó para Kéner González que remató y puso el único tanto en el marcador.

¿QUÉ VIENE PARA PANAMÁ Y COLOMBIA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE?

Colombia se quedó con la victoria y por ahora, es líder del Grupo B que comparte con Panamá, Cuba y Costa Rica. En horas posteriores al triunfo cafetero se enfrentarán cubanos contra costarricenses para completar la primera fecha de los Juegos Centroamericanos.

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En la segunda fecha, Colombia enfrentará a Cuba el sábado 1 de agosto a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia, mientras que a primera hora, Panamá se mide con Costa Rica. La tercera fecha tendrá a los costarricenses contra colombianos y cubanos contra panameños el lunes 3 de agosto a las 3 de la tarde en horario de Colombia.