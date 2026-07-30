Luto en la Selección Colombia a días de haber terminado el Mundial

La Copa Mundial 2026 terminó de manera oficial con una participación de la Selección Colombia un tanto floja, que dejó deuda pendiente al quedar eliminado de los octavos de final, una noticia que llevó a replantear lo que hizo Néstor Lorenzo y hacer comparaciones con otras ediciones, en donde hubo figuras bastante importantes como el propio 'Mono' Tovar, quien ahora es el protagonista de una triste noticia.

El fútbol colombiano e Independiente Santa Fe están de luto tras el fallecimiento de Hernando "El Mono" Tovar, una de las figuras más representativas de la historia del cuadro 'cardenal' y uno de los integrantes de la primera Selección Colombia que disputó una la primera Copa del Mundo para la 'tricolor', en Chile 1962.

Falleción el 'Mono' Tovar con un gran legado en Colombia y Santa Fe

El defensor central nació el 17 de septiembre de 1937 en Girardot, pero desde muy temprana edad arribó a la ciudad de Bogotá para comenzar con su carrera profesional con la camiseta de Santa Fe, club del que era reconocido hincha y con el fue protagonista en la conquista de los títulos de liga de 1958 y 1960.

Su rendimiento en el conjunto bogotano le abrió las puertas de la Selección Colombia, con la que disputó las eliminatorias y posteriormente el Mundial de Chile 1962, la primera participación del país en una Copa del Mundo.

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En este equipo de la 'tricolor' compartió equipo con jugadores históricos como Efraín "Caimán" Sánchez, Delio "Maravilla" Gamboa, Marcos Coll y Germán "Cuca" Aceros.

Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Tovar a sus 88 años, pero lo que si se tiene claro es que dejó un vacío bastante grande, pero así mismo un legado que será difícil de olvidar en el mundo del fútbol colombiano.

Fallecieron todos los jugadores que jugaron con Colombia en el Mundial de 1962

Con su fallecimiento, el fútbol colombiano pierde al último de los protagonistas de la generación que escribió las primeras páginas de Colombia en los mundiales.

Su nombre permanecerá ligado a la historia de Santa Fe, club en el que desarrolló toda su carrera profesional, y a la Selección Colombia de 1962, equipo que abrió el camino para las siguientes generaciones del balompié nacional.