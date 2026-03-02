Johan Mojica definió su futuro: Mallorca tomó decisión con el colombiano

El defensor colombiano Johan Mojica definió su futuro para la temporada 2026, después de que se informara que había despertado interés en el Botafogo de Brasil, que lo pretendía como refuerzo para el Brasileirao y la Copa Conmebol Libertadores.

Sin embargo, este lunes 2 de marzo se conoció que el Mallorca tomó la decisión de NO transferir a Mojica.

Desde el equipo español se determinó que la salida del lateral izquierdo colombiano no conviene a la institución, teniendo en cuenta que la temporada de la Liga de España está en su recta final y no cuentan con un reemplazo inmediato.

Adicionalmente, Johan Mojica estaría en los planes del director técnico argentino Martín Demichelis, quien fue anunciado como nuevo entrenador de Mallorca.

Johan Mojica y Mallorca luchan contra el descenso en España

Luego de confirmar su futuro, el colombiano Johan Mojica y el Mallorca tratarán de evitar el descenso en la Liga de España.

El equipo mallorquinistas se ubica actualmente en la posición 18 de la primera división de España con 24 puntos, luego de seis victorias, seis empates y 14 derrotas.

Mallorca, que en ese momento estaría descendiendo, está a dos puntos del Elche, que sería el último equipo que evitaría el descenso.