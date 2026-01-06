Johan Rojas ya "tiene todo listo" con su nuevo equipo para 2026

Johan Rojas, mediocampista ofensivo de apenas 23 años que pertenece a los Rayados de Monterrey, ha sido un futbolista seguido de cerca por Atlético Nacional desde hace varias temporadas, el equipo verde de Antioquia ha hecho algunos esfuerzos para concretar el fichaje, pero nunca ha podido cerrarlo.

Una situación que muchos creían se podía cristalizar en este mercado de fichajes, más aún cuando el futbolista antioqueño había lanzado coqueteos a Nacional subiendo a sus redes sociales una foto con la camiseta del cuadro ‘verdolaga’, además de haber confesado antes su deseo de jugar para el equipo verde.

Johan Rojas no llegará a Nacional; jugará en el Brasileirao

El mediocampista surgido en el extinto club de La Equidad y que dio el salto al fútbol mexicano en el año 2024, no se ha podido asentar en los Rayados de Monterrey y ha jugado por algunas temporadas como cedido en los ‘rayos’ del Necaxa, sin embargo, para este 2026 el colombiano ha decidido emigrar al balompié brasileño.

Y es que de acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, Johan Rojas tiene todo listo para ser nuevo futbolista de Vasco da Gama, conjunto donde recordemos militan los colombianos Carlos Andrés el ‘Tinito’ Gómez y también el defensor Carlos Cuesta.

Le ganaron fichaje a Nacional; así fue el negocio

La fuente indica que el mediocampista se irá al club brasileño en condición de préstamo y con opción de compra de 3.5 millones de dólares, la cual será obligatoria por el cumplimiento de ciertos objetivos.

Un negocio que habría convencido más a los Rayados de Monterrey que la posible propuesta de Atlético Nacional, que tendrá que esperar más tiempo si quiere tener alguna vez a Rojas en sus filas.