Marino Hinestroza es el plan A de Boca Juniors y ya tendría fecha para su debut

La novela de Marino Hinestroza y las posibilidades de su traspaso de Atlético Nacional a Boca Juniors tiene un nuevo capitulo, teniendo en cuenta las dificultades que se han registrado en las negociaciones.

Este lunes 5 de enero, desde Argentina el periodista Gustavo Pereyra dio a conocer en La Fm Más Fútbol que desde antes del Mundial de Clubes el conjunto 'xeneize' se fijó en Marino Hinestroza y ha intentado su fichaje.

"Boca desde hace un tiempo apuntó a Marino Hinestroza. A Riquelme le interesa tenerlo. Boca no cuenta con un jugador en esa posición", comenzó diciendo Pereyra.

El comunicador agregó que la personalidad demostrada por Marino Hinestroza encajaría perfectamente en el estilo de Boca Juniors, por lo que "no le costaría ponerse la camiseta" del equipo argentino.









Por otro lado, se explicó que el cuadro 'xeneize' hizo un ofrecimiento de 4,5 millones de dólares, pero Atlético Nacional no aceptó al supuestamente no querer abonarle al jugador el 8% que le corresponde por la transferencia.

Gustavo Pereyra agregó que el club argentino hizo una nueva propuesta de 5 millones de dólares para que Marino Hinestroza recibiera el dinero al que tiene derecho.

Marino Hinestroza es el plan A de Boca Juniors

Finalmente, Gustavo Pereyra afirmó que desde Boca Juniors se esperaba tener el fichaje de Marino Hinestroza concretado antes del 2 de enero para que se sumara a los trabajos de pretemporada.

A pesar de que las negociaciones están en un punto frío, en el club argentino aseguran que las negociaciones se darán y el traspaso de Hinestroza se va a "resolver".

"Probablemente se cumpla el deseo de Marino que le dijo a Riquelme que quiere jugar en Boca Juniors. Marino es el plan A de Boca", dijo Pereyra.

Finalmente, el comunicador aseveró que al colombiano no se le garantiza la titularidad, pero tendrá la posibilidad de jugar y podría debutar en el amistoso contra Millonarios del 14 de enero.