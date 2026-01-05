Alfredo Morelos más cerca de seguir en Nacional: noticia clave desde Santos

Alfredo Morelos sigue en la búsqueda para definir su futuro profesional en 2026. Tras meses de especulación, negociaciones silenciosas y versiones cruzadas desde Colombia y Brasil, el delantero cordobés podría resolver su futuro en las próximas horas.

Desde Santos, había dudas sobre el regreso del atacante colombiano al 'peixe'. Sin embargo, el jugador interpuso una demanda ante FIFA por el incumplimiento de los pagos en su salario. Una situación que podría abrir su salida como jugador libre rumbo a Nacional.

La decisión de la directiva del Santos para fichar a Gabriel Barbosa, alias 'Gabigol' con el número 9 del equipo paulista daría señas de que en Brasil ya no se espera el regreso de Morelos. Todo apunta que el elenco blanco daría por perdida la continuidad del 'búfalo' de cara a la temporada 2026.

Todo apunta que Atlético Nacionalpodría llegar a un acuerdo para asegurar la continuidad del delantero. El atacante, que manifestó hace unas semanas su deseo de seguir en el verde, terminaría logrando el objetivo de seguir en el club antioqueño.

Desde el entorno de Morelos siempre hubo una postura clara. En más de una ocasión dejó entrever su deseo de permanecer en Medellín, ciudad en la que encontró respaldo deportivo y tranquilidad personal.

Hace unas semanas el goleador expresó que “me siento valorado y feliz; aquí puedo competir y pelear títulos”, una declaración que resumió su sentir y facilitó el camino hacia el acuerdo definitivo.

Para Santos, la expectativa pasa por solucionar los desacuerdos con Morelos. El club brasileño sabe que no puede mantener al jugador que tiene un salario bastante alto y poco protagonismo. Ahora, habrá que esperar el acuerdo para solucionar el tema legal con la FIFA.

La permanencia de Morelos fortalece el camerino. La experiencia acumulada en ligas exigentes de Europa y Sudamérica le otorga una voz autorizada entre los más jóvenes. Su figura trasciende el rol de goleador y por ello se ha posicionado como referente de Nacional.

Se espera que en los próximos días haya novedades oficiales sobre el acuerdo entre Alfredo Morelos y Atlético Nacional. Por ahora, el jugador no se presentó al inicio de la pretemporada con el cuadro verdolaga.