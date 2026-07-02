En las últimas horas, se pudo conocer que Johan Romaña saldría de San Lorenzo de Almagro, uno de los equipos más importantes de la primera división del fútbol profesional argentino.



Al saberse esto, muchos hinchas de diferentes clubes del rentado colombiano se ilusionaron con un posible arribo del reconocido defensor central. Sin embargo, el jugador no llegará a la liga cafetera.

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El equipo al llegaría Romaña

El defensa central, que ha sido pedido para la Selección Colombia de Mayores, arribaría al Club León de la Liga MX. En este equipo, como bien se sabe, jugó hace poco tiempo James David Rodríguez.

“San Lorenzo negocia los últimos detalles para vender a uno de los mejores defensores de la Liga Argentina, La Fiera, que ya tiene acuerdo con el futbolista”, contó César Luis Merlo, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Lo que dice la prensa partidaria de León

Se espera, entonces, que el traspaso se haga oficial en las próximas horas. El fútbol mexicano sigue demostrando su fortaleza económica para cerrar fichajes destacados en el mercado.



“Romaña, colombiano de 27 años, es pieza clave en San Lorenzo desde su llegada el 8 de enero de 2024, con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Su valor de mercado actualizado al 22 de mayo de 2026 es de 6 millones de euros, el más alto del plantel azulgrana y uno de los más elevados entre los defensores del torneo argentino”, señaló el portal partidario Soy Fiera, sobre el asunto.

Se espera el anuncio en las próximas horas

“El colombiano ocupa el puesto 1 entre los jugadores más valiosos de San Lorenzo y el puesto 14 entre todos los futbolistas del Torneo Clausura argentino, reflejo de su peso real en la liga. Además, figura como el defensor central número 340 más valioso del mundo en su posición”, añadió.



“Con el acuerdo ya alcanzado entre el futbolista y León, el movimiento depende únicamente del cierre administrativo entre clubes. De concretarse, La Fiera sumará a un defensor con presente sólido, experiencia internacional y ritmo competitivo en una de las ligas más exigentes del continente”, sentenció.





