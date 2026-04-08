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Andrey Estupiñán

Jonathan Risueño pidió jugador de Deportivo Pasto para la Selección Colombia

Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto, elogió a uno de sus jugadores más importantes en la temporada 2026.
Daniel Zabala
Risueño pidió a jugador de Pasto para la Selección Colombia
Risueño pidió a jugador de Pasto para la Selección Colombia // Fotos de Colprensa y Pasto

Deportivo Pasto ha sido gran protagonista de la temporada 2026 al ser actualmente segundo de la Liga BetPlay-I con 28 puntos, luego de ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas.

El equipo nariñense, bajo la dirección técnica del español Jonathan Risueño, se ha destacado por el nivel demostrado en cada uno de los compromisos, pero también ha tenido el respaldo de un jugador en la parte ofensiva.

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Pasto tiene al goleador de la Liga BetPlay

Se trata del atacante Andrey Estupiñán, que después de disputar 13 partidos en la Liga BetPlay ha anotado 10 goles, que le permiten ser el máximo goleador del certamen.

Según SofaScore, Estupiñán celebra una anotación cada 108 minutos, pero además cuenta con tres asistencias.

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Jonathan Risueño pidió a Andrey Estupiñán para la Selección Colombia

Teniendo en cuenta el rendimiento demostrado, Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto, le envió un mensaje a Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia.

Risueño sugirió que Andrey Estupiñán, por ser el actual goleador de la Liga BetPlay, debería estar en el radar de Lorenzo para ser parte del equipo nacional.

"Andrey está para jugar en la Selección, pero digo yo y se lo digo a Andrey, personalmente es el mejor jugador que yo he entrenado. Tiene unas cualidades impresionantes, es el goleador del Fútbol Profesional Colombiano me extraña que el máximo goleador de una liga de fútbol profesional de un país no esté en las quinielas para estar en la Selección Colombia", afirmó.

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Risueño agregó que en cada país se acostumbra a convocar al goleador de cada liga al equipo nacional.

"En cada país al máximo goleador se le convoca a la selección. Andrey es un jugador maduro, es una gran persona y un futbolista que tiene mucha calidad. Para mi el debate es que cómo es posible que el máximo goleador de un fútbol profesional no haya estado o esté en las giras de una selección", puntualizó.

En esta nota

Andrey Estupiñán Deportivo Pasto Liga Betplay Fútbol Colombiano Selección Colombia Néstor Lorenzo

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