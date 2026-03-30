Nacional tomó medidas por polémica con Jonathan Risueño, DT de Pasto

Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto, fue gran protagonista del partido en el que su equipo perdió en condición de local ante Atlético Nacional con marcador de 1-2.

El entrenador del cuadro 'volcánico' causó polémica al tener varias discusiones con jugadores de Atlético Nacional, especialmente con Alfredo Morelos.

Lea también Jonathan Risueño estalla contra el arbitraje del FPC: fuertes críticas al VAR y decisiones polémicas

Incluso, en un momento del encuentro, Risueño aseguró haber recibido una agresión por parte de Morelos, pero la situación quedó registrada en las imágenes de la transmisión oficial.

Atlético Nacional pidió sanción

Teniendo en cuenta lo sucedido, este lunes 30 de marzo, la periodista Pilar Velásquez dio a conocer en el programa Medio Tiempo de Win Sports que Atlético Nacional solicitó una sanción a Jonathan Risueño.

Según Velásquez, el conjunto 'verdolaga' recolectó pruebas, las cuales envió a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.

"Nacional mandó a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor las pruebas y solicitó la investigación para una posible sanción a Risueño", dijo.

Jonathan Risueño reaccionó

Teniendo en cuenta la polémica generada, Jonathan Risueño reaccionó en sus redes sociales, en donde realizó una serie de publicaciones con las que pretende demostrar que sí recibió una agresión por parte de Alfredo Morelos.