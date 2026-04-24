Jorge Arias reveló la clave de Millonarios para vencer a Sao Paulo en Copa Sudamericana

Millonarios volvió a ilusionarse en la Liga BetPlay. El triunfo 2-0 frente a Deportes Tolima no solo le permitió llegar con opciones a la última fecha para clasificar a los cuadrangulares semifinales, sino que también dejó un mensaje de recuperación futbolística dentro del plantel.

Jorge Arias, jugador de Millonarios: "gracias a Dios se saca el cero nuevamente en la parte defensiva"

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Uno de los referentes que tomó la palabra fue Jorge Arias, quien analizó el rendimiento del equipo, hizo autocrítica y ya empezó a palpitar el duelo internacional ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

El defensor destacó la importancia de reencontrarse con una victoria convincente, especialmente por las sensaciones que había dejado el equipo en jornadas anteriores: “Bien, gracias a Dios. Se logra una victoria que hace mucho no teníamos, como esa tranquilidad o esas sensaciones de haber jugado un gran partido. Hoy gracias a Dios se saca el cero nuevamente en la parte defensiva, los compañeros pudieron concretar y tuvieron también oportunidades de ampliar el marcador”, afirmó.

Uno de los aspectos más llamativos del compromiso fue la implementación de una línea de cuatro en defensa, una variante táctica que dio resultados inmediatos. Arias valoró la decisión del cuerpo técnico y reconoció que era un sistema poco utilizado recientemente. “El profe decía que también podíamos jugar de esta manera, la primera vez que lo implementamos, gracias a Dios”, explicó.

Arias, previo al duelo cotra Sao Paulo: "todavía seguimos en deuda. Falta trabajo por hacer"

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Sobre el nuevo esquema, el zaguero mantuvo una postura crítica pese al buen resultado: “Siempre hay trabajo por hacer, por mejorar. Es primera vez después de mucho tiempo que lo hacemos, creo que se hizo un gran partido, obviamente, como te digo, siempre hay cosas por mejorar”, señaló.

Arias también reconoció que el grupo estaba en deuda tras las irregularidades del semestre: “Nada, el mensaje fue que creyéramos en nuestras capacidades. Estábamos en deuda con nosotros mismos, con los hinchas, con los dirigentes y bueno, todavía seguimos en deuda. Falta trabajo por hacer, pero es mejor hacer ese trabajo ganando”, sostuvo.

Pensando en el reto internacional frente a Sao Paulo, el defensor fue claro sobre la fórmula para competir ante el gigante brasileño.: "Hoy, pasar la página, es recuperarnos y ya mañana o pasado mañana comenzar a estudiar ese equipo que siempre es difícil. Tenemos el plus de aquí de la altura, si le damos ritmo, creo que lo van a sentir y ojalá podamos ganar ese partido”, sentenció.