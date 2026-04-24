Fabián Bustos tomó decisión con su salida de Millonarios tras la oferta que recibió

Millonarios se robó el protagonismo de la Liga Betplay nuevamente, no solo porque hicieron respetar su casa frente a Deportes Tolima venciéndolo con un marcador de 2-0 e ilusionándose con la clasificación, sino porque Fabián Bustos también dejó claro lo que pasará con su cargo en Millonarios.

Recientemente se dio a conocer que el estratega argentino habría recibido un par de ofertas para salir de Millonarios, un golpe duro en cuanto lo anímico tomando en cuenta el buen momento de Bustos, pero fue él mismo quien se encargó de hablar con respecto a lo que haría para su futuro y el del 'embajador'.

Bustos fue claro y se quiere quedar en Millonarios

El 'embajador' está en búsqueda de la "épica" para clasificar a la siguiente instancia de la Liga Betplay y ya cumplió con el primer objetivo, el cual fue ganarle a Tolima en el marco de la fecha 18 gracias a los goles de Mackalister Silva y Leonardo Castro.

Sin embargo, la victoria quedó opacada en la rueda de prensa, ya que el director técnico, Fabián Bustos, fue abordado desde un comienzo con una pregunta que llenaba de incertidumbre a todos los fanáticos y era con respecto a su salida tras una interesante oferta internacional.

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Universitario de Lima tendría a Fabián Bustos, actual entrenador de Millonarios, como uno de los fuertes candidatos para llegar al equipo ‘crema’; esto luego de que despidieran a Javier Rabanal por los resultados obtenidos en los últimos juegos, pero el cual tendría que seguir buscando, ya que el argentino confesó que se quiere quedar.

"Rumores son situaciones que pasan. Estoy acá, estoy enfocado en lo que quiero. Hoy pertenezco a Millonarios, yo estoy muy a gusto, aunque no sé si todo el mundo pueda decir lo mismo. Los chicos me demuestran que vamos hasta el final, vamos a insistir, vamos a pelear y hay que darle la vuelta a la página del torneo porque queda una fecha".

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Mackalister se refirió al supuesto camerino roto en Millonarios

El capitán del cuadro bogotano dejó un contundente mensaje con respecto a una serie de rumores que salieron a flote en los últimos días en donde se habló de una supuesta pelea que involucró a Mackalister con otras figuras del plantel, a lo cual respondió 'Macka' de manera contundente.

"Cuando las cosas no salgan bien, si soy el culpable asumo y Dios quiere que así pase, pero mientras tenga la posibilidad de jugar voy a seguir poniendo la cara, a darlo todo, que veces salen o no las cosas está bien, pero creo que Dios me ha dado la sabiduría de afrontar esas situaciones en donde mencionan que yo estoy haciendo un 'cajón'".

Bustos también le puso fin a los rumores de la pelea en Millonarios

"A mi me gusta tener disciplina, me gustan las cosas claras y si hubiera habido algún inconveniente, es normal que pueda pasar, pero no es, lo que molesta es que cuando las cosas no sale un resultado hay que buscar algo. Desde que estoy me han demostrado ganas, trabajo, esfuerzo, nos equivocamos, ganamos partidos, perdemos partidos, pero seguimos luchando. No ha habido ni una indisciplina, ni una, ni un jugador con estado etílico, que falte, que se pelee, lo cual sería normal porque no somos todos amigos, pero no es el caso, y a todos los hinchas que se sintieron tocados no les corresponde esto".