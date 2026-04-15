Jorge Bava le respondió a Lucas González luego de Nacional vs Tolima: “No da ni para hablar”

El triunfo de Nacional de Montevideo por 3-1 sobre Deportes Tolima, en la segunda fecha de la Copa Libertadores, dejó no solo un resultado contundente, sino también un cruce de declaraciones entre los entrenadores de ambos equipos.

Todo se originó durante el primer tiempo, cuando el técnico del Tolima, Lucas González, aprovechó la pausa de hidratación para lanzar una frase motivacional a sus jugadores: “Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol”.

Tras el compromiso, esa declaración fue consultada en rueda de prensa al entrenador del conjunto uruguayo, Jorge Bava, quien respondió con firmeza y dejó clara su postura frente a lo ocurrido.

Jorge Bava le respondió a Lucas González

“Si hacía referencia como institución, no tendría ni que aclarar, es en vano. Después, como equipo actual podemos ver, pero para eso, que hable la cancha. Repito, como institución, no da ni para hablar”, expresó Bava, marcando distancia entre Nacional y Tolima.

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Más allá del cruce verbal, el estratega analizó lo que fue el desarrollo del partido y destacó el rendimiento de su equipo. “Satisfecho por la victoria, por la manera”, señaló, resaltando el trabajo colectivo ante un rival que consideró complejo.

Bava también valoró el comportamiento táctico de su equipo, especialmente en defensa, aunque reconoció aspectos a mejorar en ofensiva. “Creo que defensivamente nos comportamos muy bien, pero nos faltaba gente en el medio y arriba para poder dañarlos más. También, por el momento adverso que estábamos viviendo, la apuesta fue a primero controlar”, explicó.

En ese sentido, el entrenador uruguayo destacó la preparación previa del partido y la forma en que lograron neutralizar al rival. “Ellos son un equipo que se asocia mucho, sabíamos que por momentos lo iban a hacer. Teníamos que estar bien posicionados y no sacar nuestros defensas del área. En el segundo tiempo lo vi necesario porque no llegábamos y así lo hicimos”, añadió.

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Asimismo, hizo énfasis en la reacción anímica de su equipo tras un momento complicado a nivel local. “Al ver que se te va el Apertura, a un equipo que está acostumbrado a ganar le pega fuerte. Pero hubo resiliencia, el equipo se levantó y estaba convencido de que iba a pasar en Libertadores”, comentó.

Bava explicó la celebración de su gol

Finalmente, Bava se refirió a su efusivo festejo en el tercer gol, así como al trabajo en pelota quieta, clave en el resultado. “Fue un desahogo, uno es apasionado y reaccioné así. Hicimos un análisis y muchas situaciones de gol se dan en pelota quieta. Trabajamos eso porque hoy el fútbol exige estar en todos los detalles”, concluyó.