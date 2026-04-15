La Selección Colombia se llevó un premio enorme en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol después de sumar seis puntos superando a Venezuela por la mínima diferencia en un partido apretado y contra Chile con una diferencia de dos goles.

Lea también Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina tras el Colombia vs. Chile

Sin duda alguna, Colombia sigue apelando a las individualidades en la Liga de Naciones sin encontrar una generadora de juego ni una goleadora. Linda Caicedo se puso la capa de heroína contra Chile gracias a un golazo por una jugada personal y creó un penal que Manuela Vanegas anotó después de dejar atrás a algunas jugadoras australes.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia tendrán una nueva salida de la Liga de Naciones cuando enfrenten a Argentina en la tercera fecha de abril en Lanús. En este compromiso se podría definir la clasificación mundialista de la ‘Albiceleste’ o de las colombianas, y hasta se podría dar la entrada de ambas selecciones directamente.

¿EL EMPATE LE SIRVE A LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Con las seis unidades que Colombia ha ganado en esta triple fecha de la Liga de Naciones, el seleccionado cafetero tendrá que dar un golpetazo en Argentina que ha sido la mejor selección hasta ahora gracias a los goles de diferencia. Con 13 puntos, ambas selecciones se juegan una final y quien sume de a tres será la primera clasificada a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Sin embargo, el empate también podría darle la mano a Colombia y a Argentina. Ambas llegarían a 14 puntos, Venezuela podría sumar de a tres llegando a 11 unidades, pero descansarán en la penúltima fecha en junio, por lo cual, no tendrían como sobrepasar a las dos líderes de la competencia.

Lo mismo pasa con Chile y Paraguay que en estos momentos tienen siete puntos, pero descansarán en las siguientes jornadas y eso acabaría con la ilusión sin importar que sumen de a tres en alguna de las fechas que les restan. La única que podría intentar superar a Colombia y a Argentina es Perú que llegó a siete puntos y que tiene nueve en disputa.

EL TRIUNFO CONFIRMARÁ EL PASO DE COLOMBIA AL MUNDIAL 2027

Por su parte, en el caso de que Colombia sume de a tres en la séptima fecha de la Liga de Naciones en Argentina, las dirigidas por Ángelo Marsiglia sumarán 16 puntos y esto significará la clasificación de manera directa tomando el liderato. No importará lo que pase en las últimas dos jornadas.

Sumar 16 unidades y pasar a Argentina sería vital. Colombia podría jugar con tranquilidad las últimas dos fechas frente a Uruguay y Paraguay. Una unidad en esas jornadas definitivas de junio confirmará esa clasificación prematura que tanto han luchado las colombianas por lograr.

¿QUÉ PASA SI COLOMBIA PIERDE CONTRA ARGENTINA?

En caso de que Argentina se lleve la victoria en condición de local demostrando por qué está en la parte alta de la tabla de clasificación, esto le podría dar la entrada al Mundial a las argentinas que llegarían a 16 unidades liderando en soledad el torneo.

La derrota solo demoraría un poco la clasificación de Colombia en el Mundial de Brasil 2027, pero no representaría mucho problema, dado que Perú, Venezuela y Paraguay tienen que descansar y en las últimas dos jornadas frente a Uruguay y las paraguayas, tan solo una victoria le daría esa entrada al certamen orbital.

Bajo ese panorama, a Colombia le sirven los tres escenarios para sellar la clasificación, pero, por obvias razones, sumar una victoria contra Argentina será clave para que se sentencie la entrada al Mundial de Brasil.