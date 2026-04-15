Lucas González, con humildad, explicó el "somos 100 veces mejores que Nacional"

El entrenador de Deportes Tolima, Lucas González, se refirió al comentario que dio durante el partido frente a Nacional de Montevideo, en el marco de la segunda fecha de la Copa Libertadores.

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El compromiso, disputado en el estadio Gran Parque Central, terminó con victoria 3-1 para el conjunto uruguayo, en un resultado que reflejó lo sucedido en el terreno de juego, donde el local fue superior y se quedó con los tres puntos.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados del encuentro se dio sobre los 25 minutos del primer tiempo, cuando el partido estaba 0-0 y, durante la pausa de hidratación, González se dirigió a sus jugadores con una frase que no pasó desapercibida.

“Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol y se los vamos a demostrar”, expresó el entrenador, en un intento por motivar a su equipo en medio de un inicio parejo en el compromiso.

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Tras el partido, ya en rueda de prensa, el técnico colombiano abordó la situación con un tono más reflexivo y reconoció el contexto en el que se dio dicha intervención.

Lucas González habló en rueda de prensa tras Nacional vs Tolima

“Las pausas de hidratación son engañosas”, dijo González, esbozando una sonrisa nerviosa, al tiempo que explicó que ese tipo de espacios suelen prestarse para mensajes emocionales más que analíticos.

Asimismo, aclaró que su intención no fue subestimar al rival, sino encontrar una forma de conectar con sus futbolistas en un momento puntual del encuentro. “Era una forma de acercarme a los jugadores y de transmitirles energía”, señaló.

En ese sentido, el estratega matizó su frase inicial al indicar que “fue un comentario figurativo, en una competición de este tipo es imposible ser 100 veces mejor que un rival”, reconociendo que en la Libertadores no existen diferencias tan amplias entre los equipos.

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Con este resultado, Nacional de Montevideo alcanzó los cuatro puntos en el grupo B, mientras que Deportes Tolima se quedó con una unidad, quedando obligado a sumar en las próximas jornadas para mantenerse en la pelea por la clasificación.