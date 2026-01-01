Jorge Carrascal posó con la camiseta de un equipo del FPC

Jorge Carrascal volvió a generar ruido en el fútbol colombiano justo antes del inicio de 2026, luego de posar públicamente con la camiseta de Real Cartagena, el club del cual es hincha confeso.

El mediocampista cartagenero se dejó ver en un yate luciendo la indumentaria del equipo heroico, imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó ilusión entre los aficionados.

No es la primera vez que Carrascal muestra su cercanía con Real Cartagena, pues en varias oportunidades ha manifestado que sigue al club y que sueña con vestir esa camiseta en algún momento de su carrera.

Por ahora, ese anhelo parece lejano, teniendo en cuenta que el futbolista atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria a nivel internacional.

Foto de Jorge Carrascal con la camiseta de Real Cartagena

A sus 27 años, Carrascal viene de consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, logro que elevó aún más su cotización en el mercado de pases.

En ese contexto, el volante ofensivo se encuentra analizando ofertas para definir dónde continuará su carrera profesional durante la próxima temporada.

Equipos interesados en Jorge Carrascal

Se ha conocido que clubes importantes de Europa como Olympique de Marsella y Napoli han mostrado interés concreto en hacerse con los servicios del colombiano.

El entorno del jugador estudia con cautela cada propuesta, priorizando un proyecto deportivo en el que Carrascal tenga continuidad y un rol protagónico.

Esto último es clave en sus planes, ya que el cartagenero pretende mantenerse en el radar de la Selección Colombia y llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de 2026.