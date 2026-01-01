Millonarios podría fichar a otro arquero para el 2026-I

Millonarios FC podría dar una nueva sorpresa en el mercado de fichajes, esta vez en la portería, pese a que desde el entorno del club se daba por cerrado el capítulo de incorporaciones para el próximo semestre.

En los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad de que el conjunto embajador anuncie a otro futbolista, lo que abriría nuevamente el debate sobre ajustes en la nómina dirigida por Hernán Torres.

Según informó el periodista Guillermo Arango, de La FM Más Fútbol, el entrenador considera importante contar con un arquero adicional que le brinde mayores alternativas y competencia interna en una posición clave.

Sin embargo, el principal obstáculo para concretar este movimiento pasa por la normativa de la Dimayor, que redujo el número de jugadores inscritos por equipo de 30 a 25, limitando el margen de maniobra para sumar refuerzos.

Este escenario hace que, en principio, las opciones de fichar a un nuevo guardameta sean reducidas, teniendo en cuenta que la plantilla ya se encuentra prácticamente completa.

La estrategia de Millonarios para fichar a otro arquero

La alternativa que se analiza en el club es permitir la salida de uno de los actuales arqueros, Guillermo de Amores o Diego Novoa, siempre y cuando aparezca en el mercado un portero realmente atractivo y con mejores prestaciones.

Aunque tanto De Amores como Novoa cuentan con la confianza del cuerpo técnico, en Millonarios no se descarta evaluar perfiles que puedan elevar el nivel de la posición de cara a los retos del semestre.

Por ello, los próximos días serán determinantes para definir si el club se mantiene con los arqueros actuales o si, finalmente, se abre un cupo para una nueva incorporación bajo los tres palos.

Fichajes confirmados de Millonarios para 2026

Por ahora, los refuerzos confirmados de Millonarios para el próximo semestre son Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo, mientras el equipo se alista para disputar la fase previa de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.