Santa Fe hizo una modificación en su plan de abonos para la temporada 2026

Independiente Santa Fe confirmó que la venta de abonos para el primer semestre de 2026 se extenderá y ya no cerrará el próximo 13 de enero, sino que irá hasta el sábado 17 del mismo mes.

La información fue entregada por el presidente del club, Eduardo Méndez, quien explicó que la decisión busca darle más tiempo a los hinchas para acogerse al plan de abonos de cara a la nueva temporada.

Desde la dirigencia reconocen que la respuesta de la afición ha sido menor a la esperada, situación que influyó directamente en la ampliación del plazo para adquirir o renovar el abono.

Uno de los principales factores que ha frenado la compra es el elevado costo de los abonos, que han sido señalados como los más altos del fútbol colombiano para el 2026.

A esto se suma que el paquete no incluye la fase de grupos de la Copa Libertadores, la cual deberá pagarse de manera independiente, aspecto que ha generado inconformidad entre los seguidores del club.

Pese a este panorama, Méndez reiteró su llamado a la hinchada para respaldar al equipo desde el inicio del año, confiando en que en los próximos días aumente el número de abonados.

Mientras tanto, Santa Fe continúa con su planificación deportiva para el primer semestre de 2026, en medio de la expectativa por refuerzos y con la necesidad de recomponer el vínculo con su afición en un año exigente.

Precios abonos Independiente Santa Fe 2026-I

Occidental Preferencial

Abonado antiguo: $1.137.000

Abonado nuevo: $1.289.000

Occidental Platea Alta

Abonado antiguo: $1.137.000

Abonado nuevo: $1.289.000

Occidental Platea Baja

Abonado antiguo: $1.137.000

Abonado nuevo: $1.289.000

Occidental General

Abonado antiguo: $772.000

Abonado nuevo: $875.000

Oriental Platea

Abonado antiguo: $648.000

Abonado nuevo: $735.000

Oriental Preferencial

Abonado antiguo: $648.000

Abonado nuevo: $735.000

Oriental General

Abonado antiguo: $490.000

Abonado nuevo: $555.000

Lateral Sur

Abonado antiguo: $457.000

Abonado nuevo: $518.000