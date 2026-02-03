Santa Fe no cierra el mercado de fichajes: CAV confirmó refuerzo top

Independiente Santa Fe, el primer campeón de la temporada 2026 tras haber levantado el título de la Superliga BetPlay, se sigue preparando para disputar una buena campaña a nivel nacional e internacional, tomando en cuenta que en el calendario también está la Copa Libertadores y por la cual se estarían reforzando de buena manera en el mercado de fichajes.

El cuadro 'cardenal' comenzó con una reestructuración interna al confirmar a Pablo Repetto como nuevo director técnico, desde ahí se comenzó a trabajar en el replanteamiento de la plantilla de jugadores, habiendo llegado figuras importantes como Nahuel Bustos, Franco Fagúndez, Edwin Mosquera, entre otros, pero todavía haría falta otro refuerzo "top" y sería el de la 'joya' de 24 años, Brayan Ceballos.

Santa Fe quiere romper el mercado con Brayan Ceballos

La escuadra comandada por el estratega uruguayo, Pablo Repetto, inició de buena manera la temporada 2026, habiendo quedado campeón de la Superliga BetPlay y manteniendo un invicto de cuatro partidos en la competencia local en la que no ha conocido la derrota, lo que lo deja parcialmente dentro de los ocho mejores equipos.

Por el momento el equipo está enfocado en la Liga BetPlay, pero uno de los principales objetivos del presente año, sin duda alguna, es la Copa Libertadores. Santa Fe ya se encuentra clasificado a fase de grupos y comenzaría a tener acción internacional a partir del mes de abril, por lo que las directivas del club y el cuerpo técnico están intentando fortalecer la plantilla.

Justamente una de las zonas a las que se le quiere dar prioridad es la defensiva, por lo que en los planes estaría Brayan Ceballos, central de 24 años que, a pesar de su corta edad, cuenta con gran experiencia y recorrido en distintos equipos y competencias, tal como la propia Europa League.

Actualmente se encuentra militando en la MLS jugando con New England, pero según reveló Carlos Antonio Vélez en el programa Palabras Mayores, Santa Fe ya tiene acercamientos con Ceballos para concretar un negocio en condición de préstamo, aunque el valor del jugador es bastante alto, por lo que habría un "plan B" con otro delantero.

"Lo de Mateo Puerta ya está. Santa Fe está detrás de un central y el objetivo es Brayan Ceballos, 24 años, central que necesitan para Copa Libertadores con experiencia internacional. El problema es que es un jugador muy caro, está buscando el préstamo y están en esa negociación. También están con una alternativa extranjera y ahí si cerraría el último cupo, el cual sería para un atacante que ya está visto. Todo se hace calculado y dentro del presupuesto. La dirigencia 'no se gasta un peso más' de lo que puede y le está apostando a la Copa Libertadores".

¿Cómo le ha ido a Brayan Ceballos jugando en la MLS?

El caleño arribó al fútbol estadounidense para jugar con New England tras su paso por Ucrania jugando con la camiseta de Dinamo Kiev. En la MLS tuvo bastante regularidad en cuanto a partidos, logrando disputar 29, más de 2.500 minutos dentro del terreno de juego en donde se pudo reportar con una anotación.