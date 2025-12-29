Carrascal rompe el mercado: ofertas de Italia e Inglaterra por su fichaje

Jorge Carrascal vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes. El mediocampista colombiano, actual figura de Flamengo, atraviesa uno de los momentos más determinantes de su carrera y su futuro podría resolverse lejos de Sudamérica.

Lea también James sería el bombazo del mercado de fichajes: sorpresa en México

Tras una temporada consagratoria en Brasil, varios clubes del fútbol europeo han comenzado a mover fichas con el objetivo de quedarse con un jugador que combina talento, experiencia y madurez competitiva.

La historia tomó mayor relevancia cuando se conoció que el Olympique de Marsella, presentó una oferta millonaria cercana a los 15 millones de euros. Aunque la cifra resulta atractiva, la directiva del conjunto carioca consideró que no refleja el verdadero valor del volante ofensivo, especialmente después de su papel determinante en la obtención de la Copa Libertadores.

Lejos de enfriar el interés, la negativa de Flamengo encendió una especie de subasta silenciosa. Equipos de otras ligas top del continente, como la Serie A italiana y la Premier League, analizan elevar la propuesta inicial para tentar a los brasileños.

En ese contexto aparecen nombres como Napoli y Wolverhampton, instituciones con músculo financiero suficiente para superar los 20 millones de euros y cambiar el rumbo de la negociación.

Para el club rojinegro, el dilema es evidente. En el plano deportivo, perder a uno de sus futbolistas más desequilibrantes sería un golpe sensible para el proyecto que busca revalidar títulos locales e internacionales. En lo económico, una venta de ese calibre permitiría oxigenar las finanzas y reinvertir en refuerzos de peso.

En otras noticias

El entrenador de Flamengo, Felipe Luis, dejó claro que “el club evaluará cualquier propuesta, siempre y cuando respete la importancia del jugador dentro del equipo”. Esa postura refuerza la idea de que Carrascal es hoy una pieza estructural y no un activo prescindible.

Tras su paso por el Dinamo de Moscú, su llegada al fútbol brasileño fue interpretada por algunos como un paso lateral. Sin embargo, el colombiano transformó esa apuesta en una plataforma de relanzamiento.

Hoy no solo es protagonista en uno de los clubes más grandes del continente, sino que también volvió a ganarse un lugar en la Selección Colombia, con la mira puesta en el Mundial 2026.

Mientras tanto, la afición de Flamengo observa con atención cada movimiento del mercado. Saben que retener a Carrascal es una garantía de calidad, para quedarse con uno de los talentos colombianos más destacados del momento.

Lea también Primer equipo que descarta a Falcao en Argentina: DT lo confirmó

Así, el futuro de Jorge Carrascal se escribe entre cifras, llamadas y estrategias. Europa lo espera, Flamengo resiste y el jugador, en silencio, se prepara para un posible salto que podría marcar un antes y un después en su carrera profesional.



