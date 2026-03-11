Jorge Luis Pinto volvería a dirigir: estas son las ofertas

El camino de Jorge Luis Pinto con Unión Magdalena llegó a su fin, tal como lo dio a conocer el estratega de 71 años por medio de sus redes sociales el martes 12 de marzo de la temporada 2025 . El técnico bumangués dejó su cargo por "cuestiones externas" y ahora está a la espera de recibir una nueva oportunidad, pero no sin antes haber recibido una nueva sanción impuesta por Dimayor.

Desde entonces, Pinto no ha vuelto a dirigir, pero ya se aproximaría una nueva etapa en su carrera profesional, la cual podría iniciar después del Mundial 2026 luego de haber recibido múltiples ofertas de las ligas de Costa Rica, Guatemala y Perú.

Lea también Alerta en Junior de Barranquilla: Alfredo Arias sería perjudicado

Pinto reveló las ofertas que tiene para volver a dirigir

Jorge Luis tuvo más oportunidades para dirigir en el FPC y quedarse nuevamente con el banquillo de Cúcuta Deportivo, sin embargo, aseguró que no tiene en sus planes regresar a dirigir al cuadro 'motilón', ya que el equipo no cuenta con la orientación y circunstancias que le permitan un óptimo desarrollo de su trabajo.

Desde esta última oferta no se habían conocido más movimientos en el mercado de fichajes con el nombre de Pinto, por lo que se creía que de pronto podría llegar a ponerle fin a su carrera como director técnico, tomando en cuenta también su avanzada edad.

Lea también Técnico colombiano fue rescindido por su equipo y Lionel Messi es el señalado

A pesar de las suposiciones, Pinto ha vuelto a tomar protagonismo en el fútbol colombiano, pero esta vez para hablar sobre detalles de la selección de cara al Mundial y de los propios jugadores que deberían formar parte del equipo de Néstor Lorenzo.

Además, también aprovechó para hablar con respecto a las ofertas que tiene para continuar con su proyecto deportivo y en donde justamente mencionó varias ligas, por lo que todavía el mundo del fútbol no se despediría de Pinto.

"Tuve ofertas en Haití, pero lo vi complejo; he tenido contactos en equipos de Costa Rica, Guatemala y Perú. Quiero esperar que pase el Mundial para disfrutarlo".

En otras noticias: Jhon Durán respondió ante las críticas del Pibe

¿Cómo le fue a Jorge Luis Pinto dirigiendo por última vez en el FPC?

Los resultados de pinto en su ascenso con Unión Magdalena a la primera división no fueron los esperados, razón por la cual también su puesto ya estaba empezando a correr peligro. El estratega estuvo al mando durante las primeras ocho fechas de la Liga BetPlay y en el transcurso de ellas cosechó cuatro derrotas y cuatro empates, lo que dejaron al equipo en las últimas casillas de la tabla de posiciones.