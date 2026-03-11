Alerta en Junior de Barranquilla: Alfredo Arias sería perjudicado

Junior de Barranquilla pasa por un mal momento en la Liga BetPlay, después de ceder puntos importantes en condición de local al empatar con Alianza Fc y caer estruendosamente ante Atlético Nacional.

Los más recientes resultados del conjunto 'rojiblanco' han puesto en evidencia las falencias individuales y colectivas de los dirigidos por Alfredo Arias.

Uno de los aspectos más criticados, que además han aprovechado los rivales, tiene que ver con el trabajo defensivo, en donde Junior ha dado considerables ventajas.

Y es que a pesar de haber repetido alineación con Jhomier Guerrero, Jermein Zidane Peña, Lucas Monzón y Yeison Suárez, el cuadro barranquillero no ha podido consolidar y dar seguridad en la parte posterior y también se ha visto superado en el juego aéreo.

Alfredo Arias está en el ojo del huracán

Después de la derrota ante Atlético Nacional se conoció que al interior de Junior habría ciertas dudas con respecto al trabajo del entrenador Alfredo Arias.

Y es que a pesar de haber conseguido el título del segundo semestre de 2025, el rendimiento demostrado en la primera mitad de 2026 no ha gustado de a mucho en la parte directiva del club.

La preocupación se extiende a la participación en fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, la cual iniciará Junior en la primera semana se abril.

Ante este panorama, se espera que en próximos días se tomen decisiones importantes con respecto al futuro de Arias como entrenador de Junior, y además se mejore no solo los resultados, sino que también el rendimiento del equipo.

Próximos partidos de Junior antes de debutar en Copa Libertadores

Fecha 11 - 15 de marzo

Junior Vs Fortaleza

Fecha 12 - 19 de marzo

Medellín Vs Junior

Fecha 13 - 23 de marzo

Junior Vs Bucaramanga

Fecha 14 - 29 de marzo

Internacional de Bogotá Vs Junior