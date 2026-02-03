Jorge Luis Ramos dejó Santa Fe y fue anunciado en su nuevo club

Independiente Santa Fe sigue acumulando bajas para lo que serán los desafíos de este 2026, recordando que ya se han presentado las salidas de Harold Santiago Mosquera, Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.

El equipo rojo de la capital del país, que está muy cerca de anunciar la llegada del lateral derecho Mateo Puerta, ha llegado a un acuerdo con un club del extranjero para la salida del delantero Jorge Luis Ramos, jugador cartagenero de 33 años que tuvo poca acción el semestre pasado defendiendo los colores de Santa Fe.

Lea también: A James lo ofrecen y lo ofrecen: ¿Cuándo se conocerá su nuevo equipo?

Jorge Luis Ramos ya tiene nuevo equipo en este 2026

El atacante probará su tercera experiencia en el futbol del extranjero luego de militar en el Alvarado de la segunda división del fútbol argentino y también en el FAS de El Salvador, pues ahora se suma a las filas del Club Deportivo Universidad César Vallejo del Perú.

Ramos llega al conjunto inca en condición de préstamo por un año, así que Santa Fe libera un espacio más en su nómina de jugadores, un cupo que el técnico Pablo Repetto busca ocupar con un nuevo extremo, teniendo en cuenta que el plazo máximo para la inscripción de jugadores ante la Dimayor va hasta el 6 de marzo.

Lea también Un jugador saldrá de Santa Fe y será anunciado por Águilas Doradas

La trayectoria y el palmarés de Jorge Luis Ramos

El futbolista que tuvo proceso de Selección Colombia jugando en los equipos de categorías Sub-17 y Sub-20, ha defendido los colores de clubes del fútbol local como Real Cartagena, Fortaleza de Bogotá, Atlético Huila, Deportes Tolima, La Equidad y Águilas Doradas.

En cuanto a sus títulos, Jorge Luis Ramos ha podido celebrar un total de tres a lo largo de su carrera, un torneo de segunda división en Colombia con el Real Cartagena en 2008, además de una liga (2012) y dos superligas con Independiente Santa Fe (2021 y 2026).

En otras noticias: el balance de Repetto tras la victoria de Santa Fe 1-0 ante Boyacá Chicó