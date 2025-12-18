Campuzano da pista sobre la llegada de Marino Hinestroza a Boca: principio de acuerdo





Marino Hinestroza se ha instalado con fuerza en la agenda internacional del mercado de fichajes. El extremo colombiano, una de las grandes figuras recientes en Atlético Nacional , aparece en el radar de Boca Juniors , un gigante continental que busca renovar su frente ofensivo con talento joven y desequilibrante.

La operación, que aún no se ha hecho oficial, suma un ingrediente especial: la bendición pública deJorman Campuzano, voz autorizada por su recorrido en ambos clubes.

El atacante, de 23 años, viene de cerrar un ciclo dorado con el elenco verdolaga, coronado con la Copa BetPlay 2025, título que no solo reafirmó su crecimiento futbolístico, sino que también marcó un posible punto final en su etapa en Medellín.

Tras la consagración, Hinestroza dejó un mensaje cargado de emoción que muchos interpretaron como una despedida anticipada: “La historia de amor más linda de mi vida. No podría terminar de otra manera”. Las palabras, publicadas en redes sociales, encendieron las especulaciones y aceleraron los rumores sobre su futuro inmediato.

Desde Argentina, Boca observa con atención. El club xeneize, acostumbrado a competir al máximo nivel en la Liga Profesional y en la Copa Libertadores, ve en el colombiano un perfil ideal para potenciar las bandas: velocidad, uno contra uno, atrevimiento y capacidad para romper defensas cerradas.

En este contexto apareció la voz de Campuzano, mediocampista que conoce de primera mano lo que significa vestir ambas camisetas. Durante una transmisión en vivo posterior al título, el volante no dudó en enviar un mensaje directo a la hinchada bostera, respaldando a su compatriota: “Cuídenlo, que es bueno y déjenlo ser”.

Despedida de Campuzano a Marino

La frase, breve, pero contundente, fue interpretada como un gesto de respaldo y una advertencia sobre la importancia de acompañar el proceso de adaptación de un futbolista joven que llega a un entorno exigente como La Bombonera.

El posible traspaso no solo representa un paso adelante para Hinestroza, sino también una señal del valor del fútbol colombiano en el contexto regional. En los últimos años, varios jugadores cafeteros han encontrado en Argentina una vitrina competitiva para consolidarse y proyectarse hacia ligas de mayor exposición.

Para Atlético Nacional, la salida del extremo supone un desafío deportivo y estratégico. La posible transferencia permitiría oxigenar las finanzas y abrir espacio a nuevas apuestas, mientras el club ya trabaja en la reconfiguración de su nómina para los retos venideros.

En Buenos Aires, la expectativa crece. La llegada de Hinestroza sería leída como una declaración de intenciones: Boca Juniors quiere rejuvenecer su plantel sin resignar competitividad, apostando por futbolistas con hambre de gloria. El respaldo público de Campuzano refuerza esa ilusión y actúa como un puente simbólico entre dos realidades futboleras que hoy se conectan a través de un nombre propio.

Si la negociación se concreta, Marino Hinestroza tendrá la oportunidad de dar el salto más importante de su carrera, asumir un reto mayúsculo y escribir un nuevo capítulo lejos de casa, pero con la confianza de quien llega avalado por su rendimiento y por la palabra de un compatriota que ya conoce el camino.