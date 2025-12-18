Nacional inicia la barrida tras el título de Copa: se van tres figuras

Atlético Nacional ya pasó la página del festejo por la Copa Betplay 2025, conquistada tras imponerse a Independiente Medellín, y se concentra en un proceso inevitable: la renovación de su plantilla.

Lea también Medellín vs Nacional: balance de heridos tras la final de la Copa BetPlay 2025

En la capital antioqueña entienden que ganar también obliga a evolucionar, y por eso la directiva trabaja desde ahora en la construcción de la nómina que afrontará los desafíos de 2026.

La continuidad del técnico Diego Arias aún no está definida, y su futuro condiciona buena parte de las decisiones. Sin embargo, puertas adentro ya se manejan escenarios claros: habrá salidas de peso, independientemente de quién conduzca el proyecto. La idea es refrescar el vestuario, liberar masa salarial y apostar por perfiles que se adapten a un plan competitivo a mediano plazo.

El nombre que encabeza la lista de despedidas es Marino Hinestroza. El extremo, determinante en el título reciente, ya habría alcanzado un acuerdo verbal con Boca Juniors para dar el salto al fútbol argentino. En Nacional asumen que su ciclo está cumplido y que una transferencia al exterior en un mercado exigente representa una oportunidad económica y deportiva difícil de frenar.

En otras noticias

Otro caso sensible es el de Edwin Cardona. Capitán y referente, el talentoso volante parece haber llegado al final de su etapa con la camiseta verdolaga. Fuentes cercanas al club indican que no estaría en los planes para 2026, sin importar quién asuma la dirección técnica. La decisión apunta a abrir espacio para una nueva conducción futbolística y a oxigenar un rol que, por peso específico, marca el ritmo del equipo.

La tercera salida que se analiza es la de Andrés Román. El lateral, con presencia habitual en la Selección Colombia, busca un cambio de aires y explora opciones en el exterior. Su potencia, recorrido y proyección lo vuelven atractivo para ligas internacionales, y en el club comprenden su deseo de dar el siguiente paso.

Ante este panorama, Nacional ya evalúa reemplazos. Para el carril derecho toma fuerza el nombre de Santiago Arias, histórico del combinado nacional y con amplia trayectoria fuera del país. Su experiencia, liderazgo y conocimiento del alto rendimiento encajarían en un vestuario que entrará en transición.

Lea también Así quedó el palmarés de la Copa BetPlay tras título de Nacional

Así, mientras la hinchada celebra, el proyecto se reinventa. Nacional entiende que sostener la grandeza exige decisiones valientes. Entre despedidas, posibles regresos y una dirección técnica por definir, el campeón se prepara para escribir un nuevo capítulo, con la ambición intacta y la obligación de seguir marcando el paso del fútbol colombiano.