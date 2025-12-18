No va más en Nacional: Marino se despidió en redes sociales

Atlético Nacional cerró el 2025 celebrando un nuevo título, pero la noche del octavo trofeo de Copa BetPlay también dejó una sensación de despedida. En medio de la alegría por vencer a Independiente Medellín en la final, uno de los protagonistas del ciclo reciente del club dio señales claras de que su etapa en el verde llegó a su final.

Un título que marcó el cierre de un ciclo

El Verdolaga se consagró campeón tras imponerse en la final de vuelta disputada en el Atanasio Girardot, con un solitario gol de Andrés Román en el primer tiempo. Esa anotación le permitió a Nacional sumar su octava Copa BetPlay y cerrar el año con un festejo ante su máximo rival.

Sin embargo, apenas terminado el encuentro, Marino Hinestroza utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje de despedida. En una historia de Instagram, el extremo escribió: “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré por siempre en el corazón, verde querido”, acompañado de cuatro emojis de copas, en referencia a los títulos conseguidos con el club.

El futuro de Hinestroza estaría lejos del verde

La publicación confirma lo que desde hace días se venía rumoreando, Marino Hinestroza tiene las horas contadas en Atlético Nacional. Todo apunta a que el futbolista ya cuenta con negociaciones avanzadas para continuar su carrera en el exterior, siendo Boca Juniors el principal candidato para quedarse con sus servicios de cara a la próxima temporada y la Copa Libertadores.

Con esta despedida pública, se espera que en los próximos días el club oficialice su salida. Hinestroza se marcha dejando un balance de 84 partidos disputados, 11 goles y 14 asistencias, además de haber sido parte importante de un ciclo exitoso.

Un adiós con gratitud y títulos

Marino Hinestroza se despide de Atlético Nacional por la puerta grande, con un título bajo el brazo y el reconocimiento de la hinchada. Su mensaje cerró un capítulo cargado de emociones y confirmó que el verde perderá a uno de sus jugadores más desequilibrantes, mientras el club se prepara para un nuevo proceso en 2026.