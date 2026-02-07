José Enamorado vive su primera experiencia internacional con Gremio de Porto Alegre, pero antes de aterrizar en el fútbol brasileño tuvo varias ofertas sobre la mesa. El extremo, figura del Junior, que fue campeón de la Liga BetPlay 2025-II, reveló cuál es su actualidad, y qué ha sido lo más difícil en el proceso de adaptación.

Adpatación de Enamorado en Gremio: "Es un fútbol muy distinto. Pero bueno, con las ganas de afrontarlo de la mejor manera"

Enamorado fue determinante en la final ante Deportes Tolima, con dos goles en Barranquilla y otro en Ibagué para sellar la estrella, además de recibir el premio al mejor gol del año. Ese rendimiento despertó el seguimiento desde Europa e incluso rumores que lo vinculaban con River Plate.

Sin embargo, el jugador explicó que la propuesta de Gremio fue la que mejor se ajustó a las condiciones deportivas y económicas, tanto para él como para Junior. “No depende solo de mí, el club también debía estar conforme”, afirmó. Hoy, adaptándose al idioma y la cultura, busca consolidarse en el Brasileirao.

A su llegada al club de Brasil el atacante fue entrevistado en Win Sports, en donde reveló cómo va su adaptación: “Bien, bien, mira que muy bien, gracias a Dios, una experiencia muy bonita. Es un fútbol muy distinto. Pero bueno, con las ganas de afrontarlo de la mejor manera de como siempre trabajar con mucho profesionalismo y nada, ir ganándome mis cosas acá en este nuevo club, que es un club muy grande y también marcar una historia acá”.

José fue preguntado por dejar al equipo de sus amores: “Sí, siempre da mucha nostalgia más que yo soy hincha de Junior, siempre he amado esos colores, siempre quise jugar en ese equipo para mí fue un momento de mucha alegría y tristeza a la vez, pero bueno, nada como dice uno nada más como el deber cumplido yo creo que mi ciclo en Junior terminó cuando ganamos la segunda la segunda estrella”.

José Enamorado, reciente contratación de Gremio: "no entendía prácticamente nada"

El goleador dejó claro que su actualidad es otra: “siento que dejé una huella, dejé algo marcado en esa institución, algo muy lindo, cosas que quedará para la historia y a uno lo llena como de orgullo saber que pudo aportar en dos estrellas al equipo de sus amores”.

Finalmente, dentro de su proceso de adaptación, Enamorado reveló cuál situación lo ha afectado en su llegada a Brasil: “- ¿Si le estás metiendo al idioma?”. Enamorado respondió: “Ahí de a poco, créeme que los primeros días fue muy complicado para mí. Porque no entendía prácticamente nada, ya al pasar de los días ya me voy comunicando mucho mejor con los compañeros, con todo el cuerpo técnico, con las personas de acá del club y pues nada, como te dije, estoy muy contento, muy feliz, con muchas ganas de aportar a esta gran institución”.