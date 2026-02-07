“Todo en la vida no es plata”: Morelos vive un idilio en Atlético Nacional

Atlético Nacional aseguró la continuidad de Alfredo Morelos, el delantero quedó habilitado tras concretarse un acuerdo definitivo con Santos de Brasil, club dueño de sus derechos deportivos. Para medios locales el artillero dejó unas palabras que son bálsamo para la hinchada.

La más reciente contratación del equipo verdolaga se deshizo en elogios con el artillero, ante la cantidad de talento el Chicho Arango apuntó sus comentarios al goleador: “Los dos podemos aprovechar las virtudes del otro. Cuando Morelos salga a recibir yo puedo estar más arriba y viceversa. Quiero hacer brillar a mis compañeros y ellos a mí. Con Morelos puedo hacer una dupla letal en cada uno de los partidos”.

Morelos llena de elogios a Atlético Nacional: "estar acá me hace muy feliz, mis compañeros también"

La institución antioqueña adquirió el 60 % del pase por una cifra cercana a los 2,3 millones de dólares y firmó al atacante hasta diciembre de 2028. Con ello, el club garantiza la permanencia de una de sus principales figuras ofensivas.

Morelos respalda su renovación con números: suma 68 partidos, 32 goles y 14 asistencias con el verde, además de aportes clave en liga y Copa Colombia.

El medio Noticias del Verde publicó una declaración de Morelos, el periodista le pregunta por el sentido de pertenencia, recalcándole que esto se da incluso cuando su paso en ediciones menores fue justamente con el equipo del frente, en este caso, independiente de Medellín.

El artillero fue certero, como en la cancha: “Bueno, yo creo que todo en la vida no es plata, a veces es la felicidad de uno es la de la familia de uno, estar acá me hace muy feliz, mis compañeros también. Como digo mi esposa, mi hija, mis padres, mi hermana se sienten muy feliz de que estoy vistiendo esta camiseta, entonces eso hace mucho parte de todo eso, ¿no?".

Morelos habla de su renovación con Nacional: "representar esta linda camiseta es algo lindo para mí"

El momento es respaldado con buenos números, goles y un destacable rendimiento: “Yo creo que venir acá a esta institución, representar esta linda camiseta es algo lindo para mí, lo que he conseguido en a corto, pues corto tiempo yo creo que ha sido algo increíble en lo personal”.

El jugador dejó un mensaje para la hinchada, luego d renovar por tres años más: “Obviamente seguir con esas ganas, con esa hambre de seguir buscando muchas más cosas y nada, lo lindo es que ya estoy aquí disfrutarlo y hacer las cosas bien”.